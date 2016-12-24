دو نمایشنامه ژان پل سارتر تجدید چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از منتقدان، نمایشنامه «خلوتکده» را - که با عناوین «در بسته» و «جهنم» نیز ترجمه شده - معروف‌ترین اثر نمایشی سارتر می‌دانند. شخصیت‌های نمایشنامه دو زن و یک مرد هستند که با مرگ‌هایی متفاوت از دنیا رفته‌ و حال در یک‌جا گرد آورده شده‌اند. کار آنان نمایش عذاب‌های ضمیر انسان‌های محروم از آزادی است.

خود سارتر دربارۀ این اثر روایتی دارد که خلاصه‌اش چنین است: «سه دوست داشتم و خواستم نمایشنامه‌ای بنویسم که هر سه در آن نقش‌آفرینی کنند و برای آنکه به نظر نرسد یکی را کم‌اهمیت‌تر از دیگران دانسته‌ام، به این تکنیک روی آوردم که هر سۀ آنان در تمام طول نمایش در صحنه حضور داشته باشند.»

چون گفتۀ معروف «جهنم یعنی دیگران» در این اثر آمده، سارتر برای رفع شبهه در این مورد گفته است: «پنداشته‌اند که من می‌خواستم بگویم رابطه‌های ما با دیگران همواره مسموم است و این رابطه‌ها همیشه جهنمی‌اند، حال آنکه می‌خواهم بگویم اگر رابطه با دیگری پیچیده و آلوده باشد، آن وقت دیگری جز جهنم نمی‌تواند باشد. و توجیه این گفته این است که برای شناخت خودمان، دیگران مهم‌تر از خودمان هستند. وقتی ما به خودمان فکر می‌کنیم، با وسایلی که دیگران درباره‌مان به ما داده‌اند راجع به خود داوری می‌کنیم. هر چه من راجع به خودم بگویم همیشه داوری دیگران در آن راه می‌یابد.»

چاپ سوم «خلوتکده» در ۸۰ صفحه و با قیمت ۸۰۰۰ تومان از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

اما «نکراسوف» را که از خواندنی‌ترین و سیاسی‌ترین نمایشنامه‌های سارتر به شمار می‌آید، هجونامه‌ای علیه متعصبان غربی طرفدار جنگ سرد می‌دانند که به موضوع پناهندگان و مهاجران روس می‌پردازد.

این نمایشنامه به بحبوحۀ جنگ سرد می‌پردازد. فریبکاری که پلیس در تعقیبش است برحسب تصادف به خانۀ روزنامه‌نگاری می‌رسد. در آن روزهای پرشایعه، چون یکی از وزیران شوروی چند روز در انظار ظاهر نمی‌شود، فرصت خوبی است که روزنامه‌های جنجالی او را چون کسی که «آزادی را انتخاب کرده» بخوانند. و کلاهبردار حرفه‌ای تحت تعقیب پلیس بهترین کسی است که می‌تواند این وزیر به اصطلاح فراری باشد و لو دادن‌ها و افشای رازها بر تحول‌های جامعه اثر می‌گذارد. دستگاه‌های اطلاعاتی با علم به اینکه چه کسی در نقش وزیر فراری فرو رفته، می‌خواهند از او بهره‌برداری کنند.

سهمی که سارتر در این اثر برای روزنامه‌های ارتجاعی و دروغ‌پرداز درنظر گرفت، باعث شد که روزنامه‌ها نیز دندان نشان دهند و با سکوتی آشکار این نمایشنامه را بایکوت کنند.

چاپ سوم «نکراسوف» هم در ۳۴۴ صفحه و با قیمت ۲۵ هزار تومان، از سوی همین ناشر، روانه بازار کتاب شده است.