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۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۲۳

احمد شيرزاد در گفتگو با "مهر":

تلاش عليه سلاح هاي هسته اي اسرائيل بايد ادامه يابد / قدرت‌هاي هسته‌اي لجام گسيخته منشاء نا آرامي هاي منطقه هستند

تلاش عليه سلاح هاي هسته اي اسرائيل بايد ادامه يابد / قدرت‌هاي هسته‌اي لجام گسيخته منشاء نا آرامي هاي منطقه هستند

عضو هيات علمي دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان، با تاكيد بر اينكه انسان هاي صلح طلب وظيفه دارند وجود سلاح هاي هسته اي را نفي كنند، گفت: وجود قدرت هاي هسته اي لجام گسيخته كه تابع قوانين بين المللي هم نيستند در منطقه خاورميانه مي تواند منشا تنش و نا آرامي باشند.

دكتر احمد شيرزاد در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در تحليل حركت اخير برخي كشورهاي غربي در مسكوت گذاشتن رسيدگي به پرونده هسته اي رژيم صهيونيستي در آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت: متاسفانه يك انديشه تجاوزگرانه و نظامي گرايانه افراطي در گذشته منجر به توليد انبوه سلاحهاي هسته اي شده كه امروز به مقادير زياد انبار شده است .

 

اين استاد دانشگاه افزود: خوشبختانه به دليل تغيير معادلات صحنه بين الملل، امكان استفاده از اين سلاح ها وجود ندارد.

 

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت به پيش نويس قطعنامه كشورهاي عربي در خصوص خطرات فعاليت هاي هسته اي اسرائيل  اشاره كرد و اظهار داشت: فعاليت كشورهاي عربي و اسلامي براي جلوگيري از تسليحات هسته اي اسرائيل فعاليت مثبتي است و بايد آن را ادامه داد و تلاشهاي گسترده ديپلماتيك در اين زمينه انجام داد.

 

شيرزاد در پايان تاكيد كرد: با ناكامي در طرح اين قطعنامه، كشورهاي اسلامي و عربي نبايد مايوس شوند، بلكه بايد تلاش هاي خود را در اين زمينه به طور جدي تري دنبال كنند.

کد مطلب 385425

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