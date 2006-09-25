دكتر احمد شيرزاد در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در تحليل حركت اخير برخي كشورهاي غربي در مسكوت گذاشتن رسيدگي به پرونده هسته اي رژيم صهيونيستي در آژانس بين المللي انرژي اتمي اظهار داشت: متاسفانه يك انديشه تجاوزگرانه و نظامي گرايانه افراطي در گذشته منجر به توليد انبوه سلاحهاي هسته اي شده كه امروز به مقادير زياد انبار شده است .

اين استاد دانشگاه افزود: خوشبختانه به دليل تغيير معادلات صحنه بين الملل، امكان استفاده از اين سلاح ها وجود ندارد.

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت به پيش نويس قطعنامه كشورهاي عربي در خصوص خطرات فعاليت هاي هسته اي اسرائيل اشاره كرد و اظهار داشت: فعاليت كشورهاي عربي و اسلامي براي جلوگيري از تسليحات هسته اي اسرائيل فعاليت مثبتي است و بايد آن را ادامه داد و تلاشهاي گسترده ديپلماتيك در اين زمينه انجام داد.

شيرزاد در پايان تاكيد كرد: با ناكامي در طرح اين قطعنامه، كشورهاي اسلامي و عربي نبايد مايوس شوند، بلكه بايد تلاش هاي خود را در اين زمينه به طور جدي تري دنبال كنند.