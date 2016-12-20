به گزارش خبرنگار مهر، با وجود رایزنی های فدراسیون فوتبال ایران و اصرار کی روش برای دیدار با مراکش که یکی از بهترین تیم های قاره آفریقاست، هنوز تکلیف اردوی ایران در امارات و بازی دوستانه با مراکش مشخص نشده است.

یک مقام فدراسیون فوتبال به خبرنگار مهر اعلام کرد که احتمال برگزاری اردوی امارات بالا رفته بود اما برخی اتفاقات در تصمیم گیری نهایی تاثیرگذار خواهد بود. با این حال هنوز رایزنی در این مورد ادامه دارد.

در واقع با وجود آنکه مراکش در محل اردوی خودش در امارات «ورزشگاه العین» می خواهد میزبان ایران باشد اما به هر حال حضور در کشور امارات در حالی که روابط مطلوب نیست کار را گره زده است. از سوی دیگر بعید است مسئولان تیم مراکش که باید بلافاصله بعد از اردو به جام ملت های آفریقا بروند بپذیرند که از دوبی به مسقط بیایند و مقابل تیم ملی ایران قرار بگیرند.

در این سوی میدان کی روش اما این بازی را می خواهد. او اعلام کرده که این بهترین بازی برای محک زدن جوان های تیم ملی است و با وجود نبودن لژیونرها برای آزمون جوانترها بسیار مهم است و موج دوم تیم ملی را آماده و با تجربه نگه می دارد.

در واقع با وجود اصرار کی روش اما تاکنون تکلیف بازی با مراکش و اردوی ایران مشخص نشده است. هر چند کی روش اعلام کرده حتما به اردو و یک دیدار خوب برای تیم ملی ایران نیاز دارد.