یلدا به آجیل روی خوش نشان نداد/کاهش نرخ آجیل در مشهد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شب یلدا فرا می رسد و به رسم قدیم، قرار است خانواده ها دور هم بنشینند و شب بلند سال را با کنار هم بودن سپری کنند در کنار این با هم بودن هر سال آجیل فروش ها برای رسیدن شب یلدا و عید نوروز شعف خاصی دارند و بازارشان گرم است اما با پرسه ای در بازار آجیل فروش ها به راحتی می توان فهمید که این بازار هم سرد است و یلدا هم روی خوشی به این صنف نشان نداده است.

در ادامه گفتگویی با رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی در ارتباط با وضعیت عرضه آجیل و خشکبار و نظارت بر این بازار در شب یلدا انجام شد.

طبق آمار افزایش خرید ها از هفته گذشته رخ داده است و این خریدها برای شب چلگی اول زوج ها بوده است اما خرید عمومی مردم از این هفته شروع شده و شاهد وضعیتی همانند سال گذشته بوده ایم

علیرضا ارزانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی با اشاره به نزدیک شدن شب یلدا، اظهار کرد: با نزدیک شدن شب یلدا، وضعیت بازار همانند سال گذشته در وضعیت آرامی می باشد و با توجه به اینکه در بازار عرضه و تقاضا پایه اصلی کاهش و افزایش قیمت می باشد تا زمانی که تقاضا کم باشد، عرضه موادغذایی نیز خود به خود کاهش می یابد.

وی افزود: در سال جاری، مانند سه سال اخیر، توان عمومی خرید مردم کم شده است، در حالی که شب یلدا یکی از سنت های دیرینه ایرانیان بوده و بعد از اسلام نیز به دلیل صله رحم که در آن رخ می دهد، مورد تاکید قرار گرفته است، اما با توجه به ضعف قدرت اقتصادی عموم جامعه استقبال از آن نسبت به سال های گذشته کم شده است.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی ادامه داد: طبق آمار افزایش خرید ها از هفته گذشته رخ داده است و این خریدها برای شب چلگی اول زوج ها بوده است اما خرید عمومی مردم از این هفته شروع شده و شاهد وضعیتی همانند سال گذشته بوده ایم.

شاهد کاهش نرخ کلی آجیل در این شب ها نسبت به سال گذشته هستیم

وی اضافه کرد: با وضعیت کاهش تقاضا در حال حاضرکمبودی در بازار وجود ندارد و آجیل هایی مانند فندق، نخودچی و بادام هندی قیمت سال گذشته را حفظ کرده و پسته، تخمه ژاپنی شامل کاهش قیمت شده اند، اما در مجموع کاهش نرخ کلی آجیل در این شب ها نسبت به سال گذشته وجود دارد.

علیرضا ارزانی با اشاره به همکاری شهرداری مشهد با اتحادیه آجیل و خشکبار در این ایام، گفت:با اقدام بسیار مناسب شهرداری مشهد، بازارهای روز میوه و تره بار در اختیار اتحادیه قرار گرفته است و در این بازارها، آجیل تازه، با کیفیت و قیمت مناسب در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اتحادیه آجیل و خشکبار در ایامی که افزایش خرید عمومی صورت می گیرد، بازرسی های ویژه ای در کنار بازرسی های همیشگی، انجام می دهد و از مردم نیز انتظار داریم که خرید های خود را از فروشگاه های دارای پروانه کسب انجام دهند تا از آجیل مرغوب و تازه استفاده کنند.

در همین رابطه علی رسولیان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی گفت: در شب یلدا، نظارت و کنترل بازار را به صورت جدی در دستور کار قرار داده ایم.

گروه های مختلف در حال نظارت بر بازار هستند و رسیدگی به شکایات به سرعت انجام می شود علی رسولیان تصریح کرد:تدابیر لازم برای ذخیره نیاز بازار استان در ایام منتهی به شب یلدا صورت گرفته و جای هیچ نگرانی نیست.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضویبا بیان اینکه شهروندان در خرید آجیل و خشکبار و اقلام شب یلدا دقت کنند که به مراکز مجاز و دارای پروانه رجوع کنند،تاکید کرد: گروه های مختلف در حال نظارت بر بازار هستند و رسیدگی به شکایات به سرعت انجام می شود.

وی تصریح کرد: مردم در صورت بروز مشکل یا داشتن گزارش تخلف ،مراتب را به شماره۱۲۴ اطلاع دهند تا طبق روال تعریف شده و کمتر از مدت زمان 10 ساعت موضوع پیگیری شده و منتج به نتیجه خواهد شد.

آنچه واضح است این که همه دست به دست هم داه اند تا این شب یلدا با هزینه کمتر سپری شود و فراموش نکنیم که ماهیت این شب چیست و اصل موضوع را فدای فرع نکنیم.

اگر چه کاهش تقاضا و بازار سرد، نشان از توان پاین خرید و سخت شدن معیشت دارد.