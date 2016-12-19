علیرضا صحرائیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در نمایشگاه الکامپ، آخرین دستاوردهای حوزه الکترونیک و رایانه اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار به علاقمندان عرضه و فرصتی برای تبادل نظر و مذاکره در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد.

وی ازبرپایی غرفه شهرستان جهرم در این نمایشگاه خبر داد و افزود: بدین منظور دو ماه پیش فراخوانی در سطح شهرستان اعلام شد و طرح‌ها و ایده‌های فناورانه در حوزۀ فناوری اطلاعات و الکترونیک در نمایشگاهی عرضه تا از میان آنها طرح‌های برتر به نمایشگاه الکامپ انتخاب شود.

فرماندار ویژه جهرم با اشاره به اینکه دو طرح شیر آب هوشمند کشاورزی و واقعیت مجازی برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ انتخاب شدند، بیان کرد: این دو طرح از جهرم در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ تهران در معرض دید عموم قرار دارد.