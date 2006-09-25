رژيم نامشروع صهيونيستي كانون بحران در منطقه است/ سخنراني وزير خارجه اسرائيل جوسازي و مظلوم نمايي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سخنگوي وزارت امور خارجه ، سخنان وزير خارجه اسرائيل در مجمع عمومي سازمان ملل متحد را جو سازي خواند و گفت: اين روش معمول و متداول اين رژيم براي مظلوم نمايي و مخفي كردن ماهيت اشغالگري و سركوب و جنايات در فلسطين و لبنان است.

سيد محمد علي حسيني اضافه كرد: نقض مكرر و فاحش حقوق بشر در سرزمين هاي اشغالي فلسطين نابودي تاسيسات زيربنايي ربودن مسوولين فلسطيني وسركوب واعمال فشار به مردم مظلوم فلسطين و تحميل جنگ اخير به لبنان و تلاش براي گسترش دامنه آن و كتشار غير نظاميان در قانا تنها مواردي از جنايات روزمره رژيم صهيونيستي است كه در اذهان متلها و جامعه بين المللي كاملا نقش بسته و سخنراني ها وعبارات فريبنده در مجمع عمومي نه تنها حقايق و مستندات تاريخي را واژگون نمي كند، بلكه اذهان ملتهاي مستقل و آزاده نيز به هيچ وجه از اين مظلوم نمايي متاثر نمي شود.

سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد: روشن است وزير خارجه رژيم صهيونيستي از كدام ارزشها صحبت مي كند قطعا ارزش هاي ما با ارزش هاي متجاوزان و توسعه طلبان متفاوت است. رژيم صهيونيستي غيرمشروع شكل گرفته و با تهديد و تجاوز به حيات ادامه مي دهد و عدالت و صلح و امنيت و توسعه را تهديد مي داند.