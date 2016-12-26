تولید «سینمای مقدس» پایان یافت/ فیلمسازان چند نسل مقابل دوربین

ضیاء حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کارگردانی مجموعه مستندی که درباره سینمای دفاع مقدس تولید کرده است، گفت: این مجموعه با نام «سینمای مقدس» کاری پژوهشی و جامع درباره تاریخ سینمای دفاع مقدس است که در آن به صورت گفتگومحور با عوامل و کارگردانان سینما صحبت شده است.

وی با اشاره به کارگردانان سینما و عوامل سینمایی که در این مجموعه با آنها گفتگو شده است، توضیح داد: ما حدود ۷۰ تا ۸۰ مصاحبه داریم که در آن از نسل های اول فیلمسازان دفاع مقدس تا نسل های جدیدتر گفتگو کرده ایم که به طور مثال شامل احمدرضا درویش، رسول ملاقلی پور، ابراهیم حاتمی کیا و نسل های بعد چون عبدالحسن برزیده، باشه آهنگر و... می شوند.

حاتمی ادامه داد: این مجموعه مستند ۱۵ قسمت دارد و هر قسمت به یک فیلم شاخص سینمای دفاع مقدس می پردازد. در ابتدای هر قسمت درباره فیلم مورد نظر و آثار مشابه آن صحبت می شود و به طور مثال اگر اثری کمدی است به سینمای کمدی و آثار دفاع مقدسی در حوزه کمدی هم می پردازیم.

این مستندساز با اشاره به مراحل تولید این اثر یادآور شد: تصویربرداری و ضبط این مجموعه تمام شده و قرار است در شبکه نمایش خانگی عرضه شود. البته ممکن است مجموعه از یکی از شبکه های سراسری تلویزیون نیز پخش شود.

وی با اشاره به عوامل تولید این مستند اظهار کرد: تهیه کنندگی این مستند را مهدی مطهر و خانه مستند انقلاب اسلامی بر عهده دارند و پژوهش آن حدود ۲ سال زمان برد و در حین تولید نیز پژوهش های ما ادامه داشت.

حاتمی در پایان درباره ویژگی این مجموعه مستند و تفاوت آن با آثار مشابه گفت: یک ویژگی این مستند چالشی بودن آن است. درست است که پیش از این آثاری با محوریت سینمای دفاع مقدس ساخته شده است اما فکر نمی کنم به اندازه این مجموعه جامع و چالشی باشد. ما در این مجموعه از وضعیت موجود سینمای دفاع مقدس انتقاد کرده ایم و با کارگردانان مباحثی داشته ایم که این بعد انتقادی بودن در این مجموعه را پررنگ می‌کند.