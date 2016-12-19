به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سعید عندلیبی در خصوص سهمیه ایثارگران در آزمون ورودی دانشگاه ها، موضوع مصوبه مورخ ۹۵/۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصویب این مصوبه به معنای حذف سهمیه ایثارگران در آزمون ورودی دانشگاه ها نبوده و طبق ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تمام دانشگاه های دولتی و غیردولتی موظف هستند ۲۰ درصد سهمیه ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و بورس های تحصیلی داخل و خارج را به ایثارگران مشمول اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، ماده مذکور را اصلاح کرده بودند، گفت: اصلاحیه مذکور مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفت و نمایندگان در جلسه علنی مورخ ۲۸/۹/۹۵ برای رفع ایراد وارده از سوی شورای نگهبان، اصلاحیه مورد نظر را از قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور حذف کردند.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد در ادامه افزود: بنابراین معنای مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، بازگشت به ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ابقای حکم اشاره شده است لذا ایثارگران همانند گذشته از سهمیه مربوط به آزمون ورودی دانشگاهها برخوردار هستند.