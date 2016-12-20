امیر آبادی: استقلال یک بازیساز و یک گلزن ششدانگ کم دارد

مهدی امیر آبادی در خصوص دیدار استقلال مقابل نفت تهران در جام حذفی به خبرنگار مهر گفت: نفت با این که خیلی دیر کارش را شروع کرد، اما دایی به خوبی این تیم را جمع کرد و حضور این تیم در بالای جدول نشان می‌دهد دایی کارش را خیلی خوب بلد است. بهرحال او خودش بازیکن بزرگی بوده و نشان داده که در عرصه مربیگری هم حرف های زیاید برای گفتن دارد.

بازیکن پیشین استقلال ادامه داد: آرزوی من این است که استقلال بازی فردا را برده و در نهایت قهرمان جام حذفی شود. اما واقعیت این است که کار استقلال برای پیروز شدن بر تیم نفت سخت است. ضمن این که بازیکنان استقلال اگر خودشان باشند و بتوانند توانایی‌های شان را بروز دهند این مهم دور از دسترس نیست.

وی افزود: به هیچ وجه دوست ندارم منصوریان در کار بزرگی که در پیش گرفته موفق نباشد. موفقیت او موفقیت همه مربیان نسل جوان است و یکی از شروط موفقیت وی در این فصل، پیروزی در بازی مهمی است که مقابل نفت پیش رو دارد.

پیشکسوت استقلال با اشاره به نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات اظهار داشت: به نظرم استقلال خیلی نیاز به تغییر و تحول در نیم فصل ندارد. این تیم تنها به دو بازیکن نیاز دارد. یک پلی میکر کاملا تخصصی و یک مهاجم که گل زن ششدانگ باشد. اگر استقلال در نیم فصل دو بازیکن با این شرایط بگیرد، قطعا در لیگ نیز به جمع مدعیان قهرمانی اضافه می‌شود.