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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۰

نفت حریف سرسختی برای استقلال است

امیر آبادی: استقلال یک بازیساز و یک گلزن ششدانگ کم دارد

امیر آبادی: استقلال یک بازیساز و یک گلزن ششدانگ کم دارد

پیشکسوت استقلال گفت: دیدار با تیم نفت نمی‌تواند یک بازی ساده برای استقلال باشد. قطعا نفت با دایی حرف‌های زیادی در این بازی برای گفتن دارد.

مهدی امیر آبادی در خصوص دیدار استقلال مقابل نفت تهران در جام حذفی به خبرنگار مهر گفت: نفت با این که خیلی دیر کارش را شروع کرد، اما دایی به خوبی این تیم را جمع کرد و حضور این تیم در بالای جدول نشان می‌دهد دایی کارش را خیلی خوب بلد است. بهرحال او خودش بازیکن بزرگی بوده و نشان داده که در عرصه مربیگری هم حرف های زیاید برای گفتن دارد.

بازیکن پیشین استقلال ادامه داد: آرزوی من این است که استقلال بازی فردا را برده و در نهایت قهرمان جام حذفی شود. اما واقعیت این است که کار استقلال برای پیروز شدن بر تیم نفت سخت است. ضمن این که بازیکنان استقلال اگر خودشان باشند و بتوانند توانایی‌های شان را بروز دهند این مهم دور از دسترس نیست.

وی افزود: به هیچ وجه دوست ندارم منصوریان در کار بزرگی که در پیش گرفته موفق نباشد.  موفقیت او موفقیت همه مربیان نسل جوان است و یکی از شروط موفقیت وی در این فصل، پیروزی در بازی مهمی است که مقابل نفت پیش رو دارد.

پیشکسوت استقلال با اشاره به نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات اظهار داشت: به نظرم استقلال خیلی نیاز به تغییر و تحول در نیم فصل ندارد. این تیم تنها به دو بازیکن نیاز دارد. یک پلی میکر کاملا تخصصی و یک مهاجم که گل زن ششدانگ باشد. اگر استقلال در نیم فصل دو بازیکن با این شرایط بگیرد، قطعا در لیگ نیز به جمع مدعیان قهرمانی اضافه می‌شود.

کد مطلب 3854306

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