شب یلدا فرصت مناسبی برای صله ارحام و احترام به بزرگ ترهاست

حجت الاسلام عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر آئین باستانی یلدا در کشور در حال برگزاری است و بسیاری از مردم در تدارک بزرگداشت این آئین هستند اما باید دانست بهترین و مهمترین نکته در آئین های فرهنگی صله رحم و احترام به بزرگ ترهاست.

معاون فرهنگی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: باید از فرصت های عمر خود بدرستی استفاده کنیم زیرا یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی برای فرد به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر امید به زندگی در ایران به حدود ۷۲ سال رسیده اما گاهی یک لحظه غفلت یک عمر زندگی را بر باد می دهد لذا باید هوشیار و مراقب باشیم و قدردان لحظه ها باشیم.

معاون فرهنگی و آموزشی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در شب یلدا که طولانی ترین شب سال است باید در یک بازنگری محاسبه کنیم و بدانیم چقدر از لحظه های عمر خود غافل بوده و زمان را از دست داده ایم.

نظری افزود: پیامبر گرامی اسلام فرمودند «قدر فراغت خود را بدانید» قبل از این که گرفتاری جای خود را باز کند و این رهنمود تذکری است تا بدانیم در مدیریت زمان چقدر فراغت را از دست داده ایم و گرفتاری جای آن را گرفته ولی درس عبرت نگرفته ایم.

وی تاکید کرد: باید از آیین و آداب و رسوم ایرانی خود وجهه شرعی و دینی هم درست کنیم و فاصله ها را در طول سال در بین خود کوتاه کرده و نه فقط در شب یلدا و ایام عید بلکه همواره در همه ایام سال به یاد پیش کسوتان و بزرگترهای خود باشیم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی افزود: به دو گناه در دین مبین اسلام اشاره شده که گناهکارانش حتی بوی بهشت را استشمام نمی کنند کسانی که مورد لعن و نفرین والدین هستند و کسانی که صله ارحام انجام نمی دهند.

نظری بیان کرد: صله رحم سبب افزایش عمر، آبادی شهرها و روستاها و نزدیکی دل ها به یکدیگر می شود و باید در آئین ها به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.

وی همچنین یکی از آسیب های برگزاری مراسم یلدا در ایران را اسراف دانست و تصریح کرد: اسراف، تجمل گرایی و اشرافی گری آسیب زیادی به مراسم شب یلدا وارد کرده است، لذا توصیه ما به دوستان برگزاری مراسم خوب همراه با بزرگترها و دوری از گناه است.

معاون فرهنگی و آموزشی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: در شبی مانند یلدا می توان کارهای خیرخواهانه و مثبتی انجام داد از جمله رسیدگی به امور مستمندان، نیازمندان، ایتام و بیماران، سالمندان و هم چنین بیان داستان های قرآنی که آموزنده باشد و به عنوان درس زندگی مورد توجه قرار گیرد.

نظری خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام هیچ مشکلی با بزرگداشت آئین های مذهبی ندارد حتی در برخی موارد نیز توصیه به برگزاری مراسم بدون گناه می شود و اگر در جایی منعی وجود دارد به دلیل آسیب های روحی است که به افراد وارد می شود.

وی اظهارامیدواری کرد در برگزاری مراسمی چون یلدا به امور معنوی هم توجه کرده و مسائل ارزشی نهفته در این آئین ها که می تواند موجب تقویت روابط انسانی و دینی، افزایش محبت بین افراد، صله رحم و ترویج مبانی اخلاقی شود مورد توجه قرار گیرد.