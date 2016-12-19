ارتقای سلامت ارمغان پژوهش در حوزه درمان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادنوش ظهر دوشنبه در خلال آئین تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه سلامت سمنان به میزبانی سالن اجتماعات رازی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ضمن اشاره به ضرورت حمایت از پژوهشگران برتر حوزه های مختلف بهداشت و درمان، ابراز داشت: تقدیر از تلاش های صورت گرفته در حوزه پژوهش در کنار ارتقای روحیه کاری در بین پژوهشگران می تواند همفکری وارتقای سلامت جامعه را نیز در بر داشته باشد.

وی افزود: امروز ارتقای سلامت عمومی در گروه انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلفی نظیر خودمراقبتی، بهداشت عمومی، بهداشت اماکن، درمان، داروهای بهبود یافته و ... است که این اصل در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی سمنان قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به برخی انتقادات به حوزه سیاست های وزارت بهداشت و درمان، گفت: امروز وقت آن رسیده تا به جای پرداختن به مسائل سیاسی، اجتماعی و جزئی، به دنبال همراهی و همدلی آحاد جامعه برای عمل به وظایف باشیم چرا که در این صورت می توانیم راه رشد و توسعه پایدار را در سراسر جامعه پیدا کنیم.

شادنوش با انتقاد از افرادی که آنان را بی اطلاع دانست، ابراز داشت: تخریب های صورت گرفته علیه دولت و تشویش اذهان جامعه و بردن فکر و ذهن آنان به سمت و سوی مسائل جزیی و غیر واقعی محسوب می شود که این روزها توسط افرادی بی اطلاع مدام بیان می شود لذا باید گفت اینگونه برخوردها منصفانه نیست و با غرض صورت می گیرد و ما معتقدیم طرح مسائل غیر واقعی و تشویش اذهان جامعه، ما را از وظایف اصلی باز می دارد.

وی افزود: فعالیت های عمومی کشور نیازمند بررسی تخصصی و کارشناسان فهیم، صادق و با تجربه است و باید در زمان خود گزارش شود و کار رسانه و تیتر زدن به نحوی که برخی گروه ها خوششان آید و برخی تخریب شوند نیست لذا باید در برابر این تفکران انتقاد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از پژوهشگران بخش های مختلف این دانشگاه، گفت: پژوهش در عرصه‌های مختلف در زمره سیاست های کاری این مجموعه و مورد تاکید وزارت بهداشت است.

شادنوش بیان داشت: باید تمام اعضای هیئت علمی، اساتید و حتی دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی از خود بپرسند که در ارتقای سطح سلامت و پژوهش های کاربردی صورت گرفته در کشور، استان و شهرستان محل سکونت خود چه سهم و نقشی دارند و با این تفکر همگرا می توانیم به اهداف عالیه نظام سلامت دست یابیم.

در این همایش از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برتر رشته های مختلف تقدیر به‌عمل آمد.

استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی در سمنان و شاهرود است.