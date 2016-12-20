حیطه وظایف و عملکرد شوراهای صنفی دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور دانشجویان به دنبال استعلام برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در خصوص حیطه وظایف و محدوده عملکرد شوراهای صنفی دانشجویان نکاتی چند به منظور شفافیت بیشتر و نیز تعامل بهتر دانشگاه ها و شوراها اعلام کرد که به شرح زیر است :

همان گونه که در ماده ۲ اهداف شوراها در آیین نامه مصوب ابلاغ شده است، ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه‌ها و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل و تلاش برای ایجاد شرایط و فضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت، سکونت دانشجویان و نیز تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعامل و از طریق مجاری قانونی از جمله اهداف اصلی تشکیل شوراهای صنفی دانشجویان است.

براین اساس ضمن تاکید بر تداوم فضای مثبت ناشی از هم افزایی مجموعه مدیریت ها و شوراها در دانشگاه ها یادآور می شود:

امور آموزشی در حوزه وظایف شورای صنفی قرار ندارد

۱-امور آموزشی در حوزه وظایف شوراهای صنفی قرار ندارد، مسائل مربوط به سیاستگذاری‌ها برنامه ریزی‌ها و اقدامات آموزشی دانشگاه، کیفیت آموزشی، مجموعه امور مربوط به هیات علمی، برنامه ریزی و تعیین دروس کلاس‌ها در هر نیمسال، ظرفیت پذیرش ارزیابی آموزشی و آنچه که به شئون آکادمیک دانشگاه مربوط می شود از محدوده وظایف شورای صنفی دانشجویان خارج است.

اعضای شورای صنفی حقی در پیگیری این امور ندارند مراد از «خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان» مذکور در بند ۱-۱-۳ آیین نامه، اموری همچون تعامل کارمندان حوزه خدمات آموزشی با دانشجویان، مشکلات فضای فیزیکی کلاس‌ها، مراکز کامپیوتر و نظایر آن هستند که در تعامل با مسئولین دانشکده ها و واحدها قابل مشورت و پیگیری خواهد بود.

شرایط دانشجویان برای شرکت در انتخابات شورای صنفی

با توجه به شرایط ضروری برای داوطلبین متقاضیان شرکت در انتخابات شورای صنفی، در هنگام ثبت نام می بایستی فرم ثبت نام شامل موارد زیررا تکمیل و امضاء کنند.

اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی و ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی، رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی، رعایت مفاد آئین نامه و شیوه نامه شورای صنفی دانشجویان.

بدیهی است التزام به مقررات انضباطی دانشگاه برای همه متقاضیان از اصول اولیه در اینگونه فعالیت ها است و نقض هر یک از موارد فوق موجب سلب صلاحیت حضور در شورای صنفی است.

شورای واحد؛ مسائل واحد خویش را در تعامل مسئولان واحد (مثل رئیس و معاونان دانشکده) و در سطح واحد پیگیری می کند و مسئولان موسسه تنها با یک شورا(شورای موسسه) مواجه خواهند بود و امور مربوط به واحدها از طریق دبیران شورای واحدهای موسسه در شورای موسسه به مسئولین موسسه انتقال داده و پیگیری می شود.

برگزاری انتخابات شورای صنفی با تشخیص شورای نظارت موسسه

زمان برگزاری انتخابات شوراهای صنفی در سال جاری با توجه به سال اول اجرای آئین نامه به تشخیص شورای نظارت موسسه قابل تصمیم گیری است.