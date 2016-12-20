طرح محب با هدف پیشگیری از بحران روانی در قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه برای چهارمین سال متوالی طرح محب تحت عنوان مشاوره و حمایت روانی در بلایای طبیعی در مدارس شهرستان قروه اجرا شد.

این طرح سلامت محور از سوی سازمان مردم نهاد همیار سلامت روان افق سبز با هدف آماده سازی جامعه و ارتقاء دانش مردم محله در خصوص مداخلات و حمایت های روانی اجتماعی پس از بلایا به منظور عکس العمل سریع برای کاهش خسارات و مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از بحران و نهایتاً کاهش آسیب و پیشگیری از آن در حال برگزاری و اجرا می باشد.

به گفته مسئول اجرایی انجمن افق سبز مهم ­ترین و ماندگارترین مسئله در بلایای طبیعی که بر روی بازماندگان تأثیرات زیادی می­ گذارد، آسیب های روانی اجتماعی است که تمامی این آسیب ها متعاقب بروز حوادث غیر مترقبه به وجود می آید که البته با تمهیدات و اقداماتی می توان تا حدود زیادی از میزان و شدت آن ها کاست.

وحید زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت عمومی در این گونه حوادث تأکید داشت: یکی از شاخص ­های مهم توسعه میزان مشارکت مردم و توانمندی آنان در حل مسایل و مشکلات خویش می­ باشد به طوری که بتوانند خود کنترلی در خشم، استرس و اضطراب و همین طور همیاری در بلایای طبیعی داشته باشند.

وی کاهش اختلالات و مشکلات روانی و اجتماعی، توانمندسازی اجتماع های محلی و اعتمادسازی را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.

زارعی افرادی که در بلایای طبیعی با مشکلات روانی و اجتماعی بیشتری مواجه می شوند را شامل کودکان، زنان باردار، مردان از کار افتاده و بیکار، سالمندان، افراد فقیر و نیازمند دانست و بر توجه ویژه به آنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کمیته های مختلفی برای این امر تشکیل می شود، تصریح کرد: در این راستا اجتماع محلی به چند گروه تقسیم می شوند که هر کدام از این گروه ­ها وظایف خاصی در زمان های (قبل حادثه، حین حادثه و بعد حادثه) را بر عهده گرفته و در صورت نیاز به مردم خدمت رسانی می کنند.

زارعی اقدامات پیشگیرانه را مهم ­ترین اصل در کاهش فشارهای روانی دانست و گفت: در این خصوص تمامی اعضای گروه آموزش های لازم را دیده و باید قبل از وقوع حادثه به افراد محلی آموزش دهند.

وی آموزش های مدنظر را شامل نحوه­ رویارویی با بلایا، آموزش کمک ­های اولیه، اطفاء حریق، عملیات امداد و نجات، آموزش مهارت های زندگی، کنترل خشم، مدیریت استرس و ... عنوان کرد.