طرح محب با هدف پیشگیری از بحران روانی در قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه برای چهارمین سال متوالی طرح محب تحت عنوان مشاوره و حمایت روانی در بلایای طبیعی در مدارس شهرستان قروه اجرا شد.
این طرح سلامت محور از سوی سازمان مردم نهاد همیار سلامت روان افق سبز با هدف آماده سازی جامعه و ارتقاء دانش مردم محله در خصوص مداخلات و حمایت های روانی اجتماعی پس از بلایا به منظور عکس العمل سریع برای کاهش خسارات و مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از بحران و نهایتاً کاهش آسیب و پیشگیری از آن در حال برگزاری و اجرا می باشد.
به گفته مسئول اجرایی انجمن افق سبز مهم ترین و ماندگارترین مسئله در بلایای طبیعی که بر روی بازماندگان تأثیرات زیادی می گذارد، آسیب های روانی اجتماعی است که تمامی این آسیب ها متعاقب بروز حوادث غیر مترقبه به وجود می آید که البته با تمهیدات و اقداماتی می توان تا حدود زیادی از میزان و شدت آن ها کاست.
وحید زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت عمومی در این گونه حوادث تأکید داشت: یکی از شاخص های مهم توسعه میزان مشارکت مردم و توانمندی آنان در حل مسایل و مشکلات خویش می باشد به طوری که بتوانند خود کنترلی در خشم، استرس و اضطراب و همین طور همیاری در بلایای طبیعی داشته باشند.
وی کاهش اختلالات و مشکلات روانی و اجتماعی، توانمندسازی اجتماع های محلی و اعتمادسازی را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.
زارعی افرادی که در بلایای طبیعی با مشکلات روانی و اجتماعی بیشتری مواجه می شوند را شامل کودکان، زنان باردار، مردان از کار افتاده و بیکار، سالمندان، افراد فقیر و نیازمند دانست و بر توجه ویژه به آنان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کمیته های مختلفی برای این امر تشکیل می شود، تصریح کرد: در این راستا اجتماع محلی به چند گروه تقسیم می شوند که هر کدام از این گروه ها وظایف خاصی در زمان های (قبل حادثه، حین حادثه و بعد حادثه) را بر عهده گرفته و در صورت نیاز به مردم خدمت رسانی می کنند.
زارعی اقدامات پیشگیرانه را مهم ترین اصل در کاهش فشارهای روانی دانست و گفت: در این خصوص تمامی اعضای گروه آموزش های لازم را دیده و باید قبل از وقوع حادثه به افراد محلی آموزش دهند.
وی آموزش های مدنظر را شامل نحوه رویارویی با بلایا، آموزش کمک های اولیه، اطفاء حریق، عملیات امداد و نجات، آموزش مهارت های زندگی، کنترل خشم، مدیریت استرس و ... عنوان کرد.
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