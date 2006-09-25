ايران يكي از چهار چالش مهم اتحاديه اروپا در بخش سياست خارجي است

به گزارش خبرگزاري مهر،"جوزف بورل" در گفتگو با روزنامه "پاسور نويه پرسه" اظهار داشت : برخورد دوگانه سياستمداران اروپا با مسائل بين المللي جاي انتقاد دارد .

وي افزود : سياستمداران عالي رتبه اروپايي بايد با بررسي همه جانبه مسائل مهم بين المللي درباره آنها تصميم گيري كنند.

رئيس پارلمان اروپا با بيان اينكه درحال حاضرموضوع هسته اي ايران،وضعيت عراق،عملكرد پنهاني سازمان اطلاعات مركزي آمريكا در اروپا و زندان گوانتانامو از مهمترين چالشهاي اروپا هستند، اظهارداشت : اين انتظار وجود دارد كه ديپلماتها و سياستمداران اروپايي تمهيدات موثري را براي مسائل موجود اتخاذ كند.

"بورل" گفت : درباره ايران همچنان خواهان حل ديپلماتيك پرونده هسته اي اين كشور هستيم . اوضاع عراق را نيز به دقت دنبال كرده و تحقيق درباره عملكرد پنهاني سيا نيز قرار است ادامه پيدا كند .

رئيس پارلمان اروپا همچنين تاكيد كرد : كشورهاي اروپايي بر تعطيلي زندان گوانتانامو اصرار داشته و همواره از مقامهاي آمريكا مي خواهند تا اقدام جدي را در اين زمينه انجام دهند .

" بورل " در ادامه گفت : حقوق بشر از ديگر مواردي است كه بايد توجه خاصي به آن مبذول شود .