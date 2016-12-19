به گزارش خبرگزاری مهر، ایلوش وزیری با اشاره به این که هر یک از این خودروها برای هر ۱۵۰۰۰ محل پارک در مدت زمان ۱۴ ساعت کاری اختصاص می یابد و به تنهایی جایگزین ۱۲۰ نفر از نیروهای نظارت می شود، گفت: با اعمال دقیق قانون توسط این نوع خودرو ها از هرگونه اجحاف در حقوق شهروندی جلوگیری می شود و علاوه بر کنترل همه فضاهای پارک حاشیه‌ای که با دستگاه های مکانیزه پارکومتر انجام می شود، تخلفات ساکن نیز ثبت و قابل اعمال جریمه هستند.

وی با تاکید بر این که پارک دوبله و عدم رعایت حریم ها و توقف غیرمجاز بر مشکلات ترافیک شهر می افزاید، خاطر نشان کرد: این خودرو به منظور روان سازی ترافیک با استفاده از دوربین نسبت به تشخیص صحیح پلاک و محل و ثبت تصاویر خودروهای متخلف اقدام می کند و در انتها تمامی اطلاعات بدست آمده به منظور بررسی و صدور برگ جریمه به سرور مرکزی انتقال داده می‌شود.

وزیری افزود: توقف در حریم پل ها، تونل ها و ایستگاه‌های مترو، توقف درحریم چهارراه ها، پارک دوبل، توقف درحریم ایستگاه های اتوبوس، تاکسی، حمل و بارگیری و پارک معلولان، توقف در مکان های توقف ممنوع و توقف مطلقا ممنوع (حمل با جرثقیل)، ورود به محدوده طرح ترافیک و محدوده طرح زوج و فرد از تخلفاتی هستند که خودروی کنترل مکانیزه از این پس اعمال قانون می کند.