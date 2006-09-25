پاكسازي جنوب لبنان از بمبهاي به جا مانده از جنگ 33 روزه اسرائيل ادامه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه السفير،‌ فرماندهي ارتش لبنان با صدور بيانيه اي اعلام كرد: درچارچوب ماموريت پاكسازي جنوب لبنان از بمبهاي خوشه اي و مين ها و اشيا مشكوك به جا مانده از تجاوز اخير رژيم اسرائيل به لبنان، ‌گروه مهندسي و دفتر ملي جمع آوري مين ها و واحدهاي مهندسي متخصص در لشگر ارتش از تاريخ 14/8 تا 21/9 كار پاكسازي و انفجار 675 بمب و موشكهاي هوا به زمين بسيار سنگين و 34 هزار و 986 بمب خوشه اي و 2 هزار 97 مين و خمپاره و اشيا مشكوك انجام دادند.



در پايان اين بيانيه آمده است : دفترملي جمع آوري مين ها در ارتش لبنان يك دوره آموزش درزمينه آگاه سازي خطرات ناشي از مين ها و بمبهاي خوشه اي و كمك به قربانيان را به پايان رسانده است و تاكنون 250 فعال در جمعيتهاي متشكل از

كميته هاي ملي درمورد خطرات مين ها آگاه شدند.

از سوي ديگريك مسئول پيشين لبناني پيشنهاد كرد كشورهايي كه اجازه ورود اسلحه به لبنان مي دهند مجازات شوند .



همچنين امروزنخستين مجموعه از خانه هاي پيش ساخته وارد شهر عيترون در جنوب لبنان شد تا به طور موقت جايگزين منازل تخريب شده در اين شهر شود.