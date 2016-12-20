صدای پای ملی گرایی در قاره سبز/بازگشت اروپا به دوران قبل از اتحاد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- حنیف غفاری: این هشدارها در حالی مخابره می شود که جریان راست افراطی (جبهه ملی) در فرانسه برای فتح کاخ الیزه در سال ۲۰۱۷ خیز برداشته است. در ایتالیا نیز جنبش ضد اروپایی ۵ ستاره توانست نتیجه همه پرسی اخیر را به سود خود رقم زده و نگرانی های مزمنی را در میان سران اروپایی ایجاد کند.

در کشور اتریش نیز حزب آزادی وابسته به جریان راست افراطی توانست علی رغم هم پیمانی همه جانبه احزاب سنتی علیه خود، حدود ۴۶ درصد آرای عمومی را در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد. اگرچه نوربرت هوفر نامزد حزب آزادی در انتخابات ریاست جمهوری اتریش شکست خورد، اما این حزب با بهره مندی از حمایت تعداد زیادی از شهروندان اتریشی در حال سازماندهی دوباره خود برای حضور در آوردگاههای مختلف سیاسی و اجتماعی است.

«کریستین کرن» صدر اعظم اتریش اخیرا نسبت به تشدید فعالیتهای جریان راست افراطی در دو کشور اتریش و آلمان ابراز نگرانی کرده است. به عبارت بهتر تب ملی گرایی به کشور آلمان نیز رسیده است. طی ماههای اخیر دستگاههای دولتی و امنیتی آلمان تلاش زیادی را برای مهار جریانهای ضد اروپایی و ملی گرا در این کشور نموده اند اما به نظر نمی رسد این تلاشها تاثیری در جلوگیری از حرکت رو به رشد جریانهای راست افراطی داشته باشد.

به راستی چه اتفاقی در اروپای واحد افتاده است ؟! در گذشته ای نزدیک اساسا جریان راست افراطی و احزاب ملی گرا، جایی در صحنه سیاسی و اجتماعی اروپای واحد نداشتند. این جریانها حتی از بدست آوردن حداقل آرای مردمی برای ورود به پارلمان کشورهای مختلف اروپایی ناکام می ماندند. اما در برهه فعلی معادله تغییر کرده است! به عنوان مثال حزب راستگرای دموکرات سوئد هم اکنون به سومین حزب بزرگ و پرطرفدار این کشور تبدیل شده است.

در کشورهای دیگر اروپایی نیز جریانهای ملی گرا رشد متوازنی را تجربه می کنند. آنچه مقامات اروپایی را به شدت نگران کرده است، همین رشد همزمان و متوازن است. شاید اگر احزاب ملی گرا در یک یا دو کشور اروپایی عرض اندام می کردند، سران اروپایی قدرت بیشتری برای مهار آنها داشتند.

سال ۲۰۱۶ میلادی، نه تنها سالی برای پایان فعالیت جریان راست افراطی در اروپا نبود، بلکه سال احیای این جریان در کشورهیا مختلف عضو اتحادیه اروپا و متعاقبا منطقه یورو بود. پیش بینی می شود سال ۲۰۱۷ میلادی، سالی به مراتب سخت تر برای جریانهای سنتی( راست میانه و سوسیالیست) در اروپا باشد.

هم اکنون جریان راست افراطی و احزاب ملی گرا با تمام توان خود برای حضور در راس معادلات سیاسی و اجرایی کشورهای مختلف اروپایی خیز برداشته اند. ناکامی سران اروپایی در مهار بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، مهاجرتی، امنیتی و سیاسی در قاره سبز، بر این روند دامن زده است.

بررسی های مختلف در اروپا نشان می دهد که هر اندازه ناامیدی شهروندان اروپایی نسبت به جریانهای سنتی بیشتر می شود، به صورت همزمان گرایش بیشتری نسبت به جریان راست افراطی پیدا می کنند. همچنین برخی از شهروندان اروپایی که اساسا تاکنون در معادلات سیاسی این حوزه مشارکتی نداشته اند، ترجیح می دهند آرای خود را به سود جریانهای ملی گرا و راست افراطی به گردش در آورند.

اساسا یکی از تلاشهای جریان راست افراطی ،جلب آرای سفید و خاکستری در آوردگاههای مختلف سیاسی در کشورهای مختلف اروپایی است.

در نهایت اینکه صدای پای ملی گرایی هم اکنون بیش از هر زمان دیگری در اروپا به گوش می رسد .آیا سران قاره سبز قادر به مهار ملی گرایی در اروپای واحد خواهند بود یا سال ۲۰۱۷ میلادی، سال تبلور عینی قدرت جریان راست افراطی در اروپاست؟ آیا کابوس افرادی مانند آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند مبنی بر ظهور دوباره ملی گرایی در اروپا و فروپاشی اتحادیه اروپا و منطقه یورو تعبیر خواهد شد؟