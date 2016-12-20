آزادی حلب آغاز اضمحلال و افول جریان تکفیری در سوریه است

سردار رسول سنایی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تحولات اخیر حلب سوریه اظهار داشت: آزادی حلب را اگر بخواهیم با رویدادهای جنگ خودمان مقایسه کنیم شبیه آزاد سازی خرمشهر است. این واقعه در تاریخ جنگ یک نقطه عطف تاریخی است و می توان جنگ را به قبل از خرمشهر و بعد از خرمشهر تقسیم کرد.

وی افزود: حلب نیز جایگاهی مانند خرمشهر در جنگ داخلی سوریه دارد. حلب موقعیتی راهبردی و در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و دومین شهر سوریه بوده که سابقه مرکزیت حکومت را نیز داشته است.

سردار سنایی راد با بیان اینکه امکان داشت حلب از سوریه تجزیه شود، گفت: این شهر موقعیتی نمادین برای تروریست ها پیدا کرده بود و آزادسازی آن ضربه ای راهبردی به موقعیت تروریست ها محسوب می شود.

وی تصریح کرد: اینکه امروز تعدادی از تروریست ها حاضر به تسلیم شده اند، نشان می دهد که ضربه مهلک روحی متوجه آنها شده است. ترک مخاصمه و خروج از حلب شرقی نشان می دهد که چه عوارض و پیامدهایی در موقعیت تروریست ها داشته است. جلسات پیاپی و ادعاهایی که حامیان آنها در حمایت از تروریست ها انجام داده اند، علامت دیگری از عظمت واقعه ای که اتفاق افتاده است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به نوع مواجهه دولت سوریه و مقاومت با تروریست ها که اجازه خروج آنها را دادند و بدنبال مدیریت جنگی برای کاهش تلفات بوده اند، گفت: تفاوت اخلاقی دو جبهه در اینجا مشخص می شود؛ یک طرف وقتی به موقعیت برتر دست می یافت دست به جنایت و کشتار می زد اما امروز وقتی دولت سوریه و مقاومت، دست برتر را پیدا کرده رأفت و مدارا را به نمایش گذاشت و اجازه خروج تروریست ها و تسلیم شدنشان را داد.

وی افزود: شرایط به گونه ای بود که حامیان تروریست ها احتمال کشتار وسیع می دادند. لذا در سطح راهبردی و تاکتیکی امروز یک موفقیت چشمگیر نصیب دولت سوریه و حامیان آنها شده است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران آزاد سازی حلب را آغاز اضمحلال و افول جریان تروریستی و تکفیری در سوریه عنوان کرد و گفت: ابهت پوشالی آنها که به حفظ حلب اصرار داشتند با این آزادسازی درهم شکسته شد.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که جمهوری اسلامی در این ماجرا ادامه همان نقشی را ایفا کرد که در سوریه از ابتدای بحران ایفا می کند و با خواست دولت سوریه برای مقابله با تروریست ها در این کشور حضور پیدا کرد.

سردار سنایی راد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در حلب و در کنار ارتش سوریه ایفای نقش کرد، گفت: در حوزه مستشاری تجاربی که در آزادسازی خرمشهر داشتیم، در اختیار دولت سوریه قرار گرفت و حتما این تجارب نقش موثری داشت ضمن اینکه در همراه سازی سایر نیروهای جهادی حاضر در سوریه نیز جمهوری اسلامی ایران نقش محوری ایفا کرده بود.