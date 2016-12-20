روستاهای جزیره قشم شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، فرزین حقدل اعلام کرد: طرح ویژه شناسنامه برای روستاهای جزیره قشم به همت یکی از کارشناسان ژئوپارک (لاله آقایی فروشانی) از ابتدای سال جاری آغاز شدو پیش بینی می شود تا پایان امسال هم به اتمام برسد.

وی با اعلام اینکه تا کنون ۸۰ درصد این طرح به اتمام رسیده است، افزود: با جمع آوری بخش دیگر اطلاعات مورد نیازطرح شناسنامه دار شدن روستاهای جزیره قشم، ظرفیت های هر روستا در قالب یک شناسنامه ویژه با هدف معرفی بهتر آن روستا و برنامه ریزی لازم برای ارائه خدمات مناسب آماده خواهد شد.

این مقام منطقه آزاد قشم گفت: علاوه بر حدود ۴۷ مورد اطلاعات مورد نیاز هر روستا همچون ظرفیت های گردشگری، جوانان موفق، هنر خاص زنان و مردان، مشکلات مردمی، بیماری های خاص هر روستا، اسامی دهیاران و شوراهای اسلامی، غذاهای سنتی، بازی های بومی، ورزش های مورد علاقه و موارد دیگر، کمبودهای هر روستا هم در این شناسنامه ها درج شده است.

وی بیان کرد: دلایل نامگذاری هر روستا، قدمت مساجد، منازل قدیمی، درب ها، تعداد آب انبارها، چاه های عمیق و نیمه عمیق، تعداد سدها و آب بندها هم در این طرح بررسی و در شناسنامه هر روستا درج شده است.

حقدل گفت: تکمیل این طرح به آمار و اطلاعات دقیق و بیشتر نیاز دارد و امیدواریم با کمک مسئولان شوراهای اسلامی، دهیاران و مردم خوب هر روستا در جزیره قشم، هرمز، هنگام و لارک بتوانیم این کار ماندگار را هرچه زودتر به پایان برسانیم.

شهرستان قشم متشکل از جزایر قشم، هرمز، هنگام و لارک با ۱۲۰ هزار نفر جمعیت و۶۷ روستا از ظرفیت های مختلف در حوزه های صنایع دستی، گردشگری، آداب، فرهنگ و هنر و همچنین پخت غذاهای متنوع محلی برخوردار است که انتقال این توانمندی های در قالب شناسنامه روستایی موجب آشنایی بیشتر و بهتر مردم با ظرفیت های این منطقه می شود.