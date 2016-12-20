به گزارش خبرنگار مهر، «پشت صحنه» برنامه‌ای تولیدی است که در شبکه آی فیلم به معرفی پشت صحنه آثار نمایشی می پردازد.

«پشت صحنه» با اجرای علی رشید مجری انگلیسی زبان برنامه در مدت زمانی نزدیک به ۱۰ دقیقه و به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی ساخته می شود و به معرفی فیلم ها، سریال ها، انیمیشن ها و تئاترهای در حال تولید می پردازد و اطلاعاتی را از هنر نمایشی ایران در مدیوم های رسانه ای مختلف برای مخاطبان خود ارایه می کند.

«پشت صحنه» در واحد تولید و هنری شبکه آی فیلم تولید می شود و کارگردانی و تهیه کنندگی این برنامه را فرزام محبی بر عهده دارد.

این برنامه در ساعات مختلفی از روز پخش می شود.