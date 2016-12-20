فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی تیم های گسترش تبریز و ذوب آهن اصفهان در جام حذفی گفت: قطعا این دیدار یکی از بازی‌های زیبا در جام حذفی خواهد بود و مسابقه‌ای که شاید کمتر کسی حاضر باشد نتیجه آن را از پیش حدس بزند چون هر دو تیم بسیار تاکتیکی بوده و فوتبال زیبایی را روی زمین بازی می‌کنند.

سرمربی گسترش فولاد تبریز گفت: در زمان کوتاهی که برای آماده سازی برای حضور در این بازی وجود داشت و با توجه به شناختی که از ذوب آهن داشتیم، روی نقاط ضعف این تیم کار کردیم تا شانس پیروزی‌مان در این بازی بیشتر شود.

وی افزود: ذوب آهن در بهترین شرایط ممکن به سر می‌برد و صعود چشمگیرش در جدول رده بندی نشان دهنده شرایط خوب این تیم است. ما با خنثی کردن نقاط قوت ذوب و ضربه زدن از نقاط ضعفی که شناسایی کردیم مترصد هستیم تا در پایان بازی به مقصود خود که کسب پیروزی و صعود به مرحله بعدی است برسیم.

کمالوند در پایان گفت: امیدوارم در این روز (روز چهارشنبه) که هیچ فوتبال دیگری هم نیست هواداران فوتبال تبریز که تا کنون نیز ما را از حمایت های خود بی بهره نگذاشته‌اند با حضور پر شورشان در ورزشگاه یار دوازدهم گسترش فولاد شده و انگیزه بازیکنان و دیگر عوامل تیم گسترش را افزایش دهند. قطعا با حمایت هواداران تبریزی می‌توانیم ذوب آهن را شکست داده و به مرحله بعد جام حذفی صعود کنیم.