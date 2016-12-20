آتش سوزی در فرودگاه بین المللی بندرعباس مهار شد

محمود امانی بنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حادثه آتش سوزی در یکی از سوله های قدیمی فرودگاه بین المللی بندرعباس بیان داشت: عصر روز سه شنبه یکی از سوله های قدیمی فرودگاه بندرعباس که در سال 60 احداث شده بود دچار حریق شد.

وی عنوان کرد: این انبار در قسمت لند ساید(سطوح غیرپروازی) فرودگاه بندرعباس رخ داد که حدود 300 متر فضا بود.

وی عنوان کرد: علت دقیق این حادثه در دست بررسی است اما این احتمال وجود دارد به دلیل اینکه سقف از جنس فوم بوده آتش سوزی رخ داده باشد.

امانی بنی خاطرنشان کرد: پرواز ماهان تهران به بندرعباس به‌موقع فرود آمد و پرواز ایران ایر دبی به بندرعباس به‌موقع به زمین نشست و مشکلی پیش نیامد.