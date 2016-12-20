کاشان و مس به دنبال صعود در جدول/ قرعه سخت فولاد با نفت و گاز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم از دور رفت رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان پایان هفته جاری با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای کاشان، یزد، کرمان، گچساران و سبزوار دنبال می شود. در اولین دیدار این هفته در روز پنجشنبه دوم دی ماه تیم رده دومی شهرداری کاشان با داشتن مهره های ملی پوش خود در خانه میزبان تنها نماینده تهران نیروی زمینی است. کاشانی ها در این هفته دنبال امتیاز هستند تا شکست هفته پیش خود را جبران کرده و به کسب عنوان دومی در نیم فصل امیدوار باشند.

در ادامه رقابتهای این هفته در روز جمعه عصر نیز تیم قعرنشین جدول توسعه و عمران بافق یزد در یک بازی سخت میزبان تیم مدعی هپکو اراک است. شاگردان ایرج رضایی که همچنان مشکات مالی حامی شان پابرجاست در چند بازی اخیر عملکرد خوبی داشتند و امیدوارند بتوانند با برتری در این دیدار خارج از خانه امتیاز گرفته و سقوط هفته گذشته شان در جدول رده بندی جبران کنند. هپکو برای به پایان رساندن رقابتهای نیم فصل لیگ تنها یک بازی دیگر با تیم صدرنشین لیگ پیش رو دارد.

صنعت مس کرمان برابر نوین قطره مهر پارسه مرودشتی قرار می گیرد که در هفته هفتم با پیروزی توانست در جدول رده بندی صعود قابل توجهی داشته باشد.

در مهمترین دیدار این هفته تیم نفت و گاز گچساران صدرنشین لیگ میزبان نماینده اصفهان است. فولادی ها که به سرمربیگری مدیرعامل خود در لیگ برتر هندبال حاضر هستند بعد از چند شکست و تساوی با کسب دو پیروزی خود را به رده سوم جدول لیگ رسانده اند و امیدوارند به عنوان یک تیم مدعی شرایط خود را تثبیت کنند.

در آخرین دیدار این هفته تیم بیتا سبزوار به مصاف تیم شهرداری ارومیه خواهد رفت.

اما در حالی شاهد برگزاری هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر هستیم که تنها یک هفته تا پایان نیم فصل لیگ برتر فاصله باقی است. این در شرایطی است که برخی تیم ها همچون بیتا سبزوار، توسعه و عمران بافق یزد، نوین قطره مهر پارسه مرودشت و نیروی زمینی یک بازی معوقه شان باقی می ماند و برخی تیم ها در هفته برگزاری دیدارهای معوقه تعطیل خواهند بود.

برنامه کامل این هفته از بازیهای لیگ برتر هندبال به این ترتیب است :

پنجشنبه دوم دی ماه:

* شهرداری کاشان - نیروی زمینی تهران

جمعه سوم دی ماه:

* توسعه و عمران بافق یزد- هپکو اراک

* صنعت مس کرمان - نوین مهر پارسه مرودشت

* نفت و گاز گچساران - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

* بیتا سبزوار - شهرداری ارومیه

رده بندی لیگ برتر تا شروع هفته هشتم به این شرح است :

۱- نفت و گاز کچساران با ۱۲ امتیاز

۲- شهرداری کاشان با ۹ امتیاز

۳- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۸ امتیاز

۴- هپکو اراک با ۸ امتیاز

۵- نوین قطره مهر پارسه مرودشت با ۶ امتیاز

۶- بیتا سبزوار با ۶ امتیاز

۷- نیروی زمینی تهران با ۶ امتیاز

۸- مس کرمان با ۵ امتیاز

۹- شهرداری ارومیه با ۴ امتیاز

۱۰- توسعه و عمران بافق یزد با ۲ امتیاز