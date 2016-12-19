حضور ایران در منطقه به نفع کشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش دوشنبه شب در سلسله همایش‌های جوان انقلابی با موضوع «خودباوری در مقابل وادادگی» در یاسوج افزود: خیلی ها تابعیتشان در جیبشان است و فقط داعش یک جرقه بزند از کشور رفته‌اند.

وی با اشاره به دلیری و شجاعت مردم کهگیلویه و بویراحمد در همه دورانها اظهار داشت: "آریوبرزن" سردار شجاع کهگیلویه و بویراحمدی یکی از افرادی بود که در مقابل ظلم ایستاد.

بذر پاش تصریح کرد: کشور ایران در طول تاریخ شاهد رشادتهای بسیاری از سوی مردم کهگیلویه و بویراحمد بوده‌ است.

وی افزود: رشادتهای مردم استان در هشت سال دفاع مقدس کم نظیر بوده است و ملت غیور یاسوج این استان به غیرت، صلابت و رشادت در طول تاریخ شهره اند.

بذر پاش با بیان اینکه اینجا پایتخت غیرت و تعصب ملی و دینی است، گفت: کهگیلویه و بویراحمد مهد غیور مردان و غیور زنان لری است که جانفشانی در راه دین و ملک را در صحنه هشت سال دفاع مظلومانه ملت ایران به نحو باشکوهی به نمایش گذاشتند.

وی اظهار داشت: این استان نسبت به جمعیت بیشترین شهید را تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده است.

بذر پاش استان را مستحق وضعیت بهتری از لحاظ اقتصادی عنوان کرد و گفت: بیکاری بالای این استان با این ظرفیتها نگران کننده است.

نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی ذخایر طبیعی، طبیعت چهارفصل زیبا، استعداد بالای کشاورزی، قرار داشتن در مسیر اتصال جنوب به مرکز کشور و منابع آب فراوان را گوشه ای از پتانسیلهای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.

بذر پاش افزود: متاسفانه با این همه ظرفیت مناسب محرومیت در برخی از بخشهای مختلف این استان هنوز بیش از گذشته است.

عقب گرد مسئولان به دهه ۷۰

وی تصریح کرد: مدتهاست مسئولان به دهه ۷۰ عقب گرد کرده و نگرش ملی را فراموش کرده اند.

بذرپاش با بیان اینکه نگرش ملی یعنی همه کشور را دیدن، فهمیدن و آنگاه تصمیم گرفتن، افزود: نباید در فلان شهر بزرگ نشست و از منظر آن شهر برای همه کشور نسخه پیچید.

وی با اشاره به لزوم اعتماد به جوانان در بخشهای مختلف مدیریتی اظهار داشت: در زمینه باور جوانان باید چرخش فرهنگی انجام دهیم و به جوانان اعتماد کنیم.

بذر پاش افزود: با نگاه موجود، جوانان تنها در فضای مجازی و شب انتخابات اعتبار دارند و تنها کسی که باور عمیق به حضور اجتماعی جوانان دارد، رهبر انقلاب است.

وی با بیان اینکه برهان و استدلالی برای هزینه ساز بودن مسئولیت دهی به جوانان وجود ندارد، گفت: همین جوانان که نمونه هایی از ایشان عمار وار به سرزمین غربت می روند و خون خود را در راه اعتلای دین و میهن می ریزند و نام زیبای مدافعان حرم را با خود همراه می کنند.

بذرپاش اظهار داشت: این جوانان در قامت انسانی مجرب از عزت ملی با خون و مجاهدت حراست می کنند و اگر کسی سایه جنگ را از سر کشور برداشت همین بی ادعاها بودند که با «اقدام و عمل» به موقع، همه را شرمنده کردند.

وی تصریح کرد: با لطف و عنایت خداوند اگر یک ملت در مسیر آرمانهای الهی بایستد و مقاومت کند، نصرت و یاری خدا حتمی است.