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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۸:۳۳

از سوی کادر فنی فدراسیون؛

فوتبالیست سنندجی به اردوی تیم ملی فراخوانده شد

فوتبالیست سنندجی به اردوی تیم ملی فراخوانده شد

سنندج - از سوی کادر فنی فدراسیون پارسا فرجی فوتبالیست نونهال سنندجی به اردوی تیم ملی زیر ۱۳ سال کشور فراخوانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تشکیل تیم های پایه اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۳ سال با حضور منتخبین استان های سراسر کشور برگزار می شود.

در این مرحله از اردو ۶۰ فوتبالیست منتخب از فستیوال ملی فوتبال پایه که اخیرا در رامسر برگزار شد در دو گروه زیر نظر ایمان رزاقی راد سرمربی تیم ملی به تمرینات فنی می پردازند.

پارسا فرجی فوتبالیست نونهال سنندجی با دعوت فدراسیون در اردوی تیم ملی زیر ۱۳ سال کشور حضور دارد و آموزش های لازم را جهت کسب به آمادگی بیشتر فرا می گیرد.

فرجی متولد سال ۸۴ است و تمرینات اولیه خود را از هشت سالگی تاکنون زیر نظر اسعد امجدی مربی فوتبال سنندجی انجام داده است.

اردوی تیم ملی زیر ۱۳ سال کشور با اعلام فدراسیون در روزهای آینده در آکادمی ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3854658

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