به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سید محمد حسن باستی در بازدید از روند اجرایی طرحهای دهکده دریایی بوشهر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای ارائه خدمات بیشتر به مردم در دهکده گردشگری بوشهر طرحهای مهمی تدوین شده اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات بیشتر به مردم برای اینکه از قابلیتهای دهکده گردشگری بوشهر بیشتر استفاده شود با مشارکت بخش خصوصی طرحهای در این دهکده در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه طرحهایی که در جنبه توریستی، تفریحی و گردشگری دارد در دهکده دریایی بوشهر اجرا میشود تصریح کرد: مهمترین قابلیت دهکده ساحلی بوشهر استفاده از دریا و خورها است که بدون واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و سرمایهگذاران طرحهای مهمی تدوین و اجرا شده است.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر تقویت اجرای طرحهای تفریحی، ورزشی و توریستی دریایی گفت: صرف نظر از هیچگونه واگذاری اراضی در دهکده ساحلی بوشهر ضمن مدیریت و ساماندهی دهکده، طرحهای دریایی با مشارکت سرمایهگذاران بخشی خصوصی اجرایی شده که خدمات ویژهای به مردم ارائه میدهند.
باستی با بیان اینکه علاوه بر ارائه خدمات تفریحی، رعایت استانداردها همراه با ارتقا ایمنی در این دهکده مورد توجه است افزود: خدمات عمومی مانند اورژانس، آتشنشانی، درمانگاه و انتظامات در دهکده گردشگری بوشهر استقرار مییابد چراکه فعالیتهای دریایی و آبی مستلزم حفظ رعایت استانداردها و ارتقا ایمنی است.
وی با بیان اینکه شناورهای مختلف در دهکده گردشگری بوشهر برای ارائه خدمات مستقر میشود خاطر نشان کرد: ضمن ایجاد اسکله پرتابل خدمات مختلفی طراحی شده که سرمایهگذاران بر اساس برنامه زمانبندی شده تا قبل از نوروز بخشی از این طرحها به مرحله بهرهبرداری می رسانند.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: با هدف اینکه خدمات ارائه شده دراین دهکده کامل باشد همه بهرهبرداران تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
معاون استاندار بوشهر خبر داد:
اجرای طرحهای تفریحی، ورزشی و توریستی دریایی در بوشهر
بوشهر - معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از اجرای طرحهای تفریحی، ورزشی و توریستی دریایی در بوشهر خبر داد و گفت: مهمترین قابلیت دهکده ساحلی بوشهر استفاده از دریا و خورها است.
