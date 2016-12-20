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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۸:۲۸

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان؛

تجربیات بازنشستگان باعث ارائه خدماتی مفید خواهد شد

تجربیات بازنشستگان باعث ارائه خدماتی مفید خواهد شد

سنندج - مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: بازنشستگان با ارائه تجربه های کاری خود که حاصل یک عمر تلاش صادقانه است، می توانند در جامعه خدمات مفیدی را بوجود آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی شامگاه دوشنبه از سوی حامد جولائی ۹ کارمند بازنشسته اداره کل ورزش و جوانان کردستان مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این جلسه گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از زحمات و تلاش بزرگوارانی قدردانی کنیم که عمر خود را ۳۰ سال در راه اعتلای ورزش این استان سپری کرده و امروز مخزن تجربه، خرد و آگاهی‌اند.

حامد جولائی عنوان کرد: بازنشستگی به عنوان فصلی دیگر از زندگی همه شاغلین همواره مورد توجه بوده و پرداختن و یافتن راه حل‌های مناسب برای حل مشکلات به نوعی تکریم آنها را بجای آورده ایم.

وی اظهار داشت: به طور قطع تکریم بازنشستگان، حفظ حرمت آنان و ارائه خدمات سریع، آسان و با کیفیت به این عزیزان مهمترین اولویت اداره کل ورزش و جوانان است.

وی افزود: بازنشستگان گنجینه های سرشار از تجربه و تخصص هستند که با ارائه تجربه های کاری خود که حاصل یک عمر تلاش صادقانه می‌باشد، می توانند در جامعه، به ویژه اداره کل ورزش و جوانان خدمات مفیدی را بوجود آورند.

در پایان از کارکنان سه ساله اخیر شامل فرهاد عبداللهی، فرهنگ مکتبداری، ابراهیم احمدی، خیراله رستگار، جمشید میرزائی، مجید حیدری، فریده جلویزانی، فریبا شیرزادی و شمسی سفری که در اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان با افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، با تقدیم لوح و هدایایی تجلیل شد.

کد مطلب 3854664

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