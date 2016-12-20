تجربیات بازنشستگان باعث ارائه خدماتی مفید خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی شامگاه دوشنبه از سوی حامد جولائی ۹ کارمند بازنشسته اداره کل ورزش و جوانان کردستان مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این جلسه گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از زحمات و تلاش بزرگوارانی قدردانی کنیم که عمر خود را ۳۰ سال در راه اعتلای ورزش این استان سپری کرده و امروز مخزن تجربه، خرد و آگاهی‌اند.

حامد جولائی عنوان کرد: بازنشستگی به عنوان فصلی دیگر از زندگی همه شاغلین همواره مورد توجه بوده و پرداختن و یافتن راه حل‌های مناسب برای حل مشکلات به نوعی تکریم آنها را بجای آورده ایم.

وی اظهار داشت: به طور قطع تکریم بازنشستگان، حفظ حرمت آنان و ارائه خدمات سریع، آسان و با کیفیت به این عزیزان مهمترین اولویت اداره کل ورزش و جوانان است.

وی افزود: بازنشستگان گنجینه های سرشار از تجربه و تخصص هستند که با ارائه تجربه های کاری خود که حاصل یک عمر تلاش صادقانه می‌باشد، می توانند در جامعه، به ویژه اداره کل ورزش و جوانان خدمات مفیدی را بوجود آورند.

در پایان از کارکنان سه ساله اخیر شامل فرهاد عبداللهی، فرهنگ مکتبداری، ابراهیم احمدی، خیراله رستگار، جمشید میرزائی، مجید حیدری، فریده جلویزانی، فریبا شیرزادی و شمسی سفری که در اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان با افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، با تقدیم لوح و هدایایی تجلیل شد.