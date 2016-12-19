مطالبات سه گانه جوانان/ نسل جوان توانمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر که در نشست هم اندیشی دولت و جوانان در سالن اجلاس سران سخن می گفت، با موثر خواندن چنین جلساتی، اظهار امیدواری کرد که نشستهای هم اندیشی در آینده نزدیک برگزار شود.

وی از مسئولین حاضر در جلسه خواست مشکلات مطرح شده توسط جوانان را با توجه به میزان اختیارات خود پیگیری کنند تا ان شاء الله خروجی این جلسه، حل برخی از مشکلات جوانان باشد.

سلطانی فر در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به طور کلی آنچه که توسط جوانان در این نشست مطرح شد را می توان در سه بخش خلاصه کرد. اول اینکه کلیه مطالب حاکی از بلوغ فکری و اخلاقی جوانان ماست .دوم واقع بینی و ژرف اندیشی در تمامی صحبتهای جوانان مشهود بود حتی با اینکه گاهی انتقادات تند را می شنیدیم اما به دور از انصاف بیان نشد. سوم توانمندی جوانان است.

او ادامه داد: آنچه دیدیم و شنیدیم حکایت از توانمندی بالای جوانان ما داشت که باعث امیدواری است و نشان می دهد نسل های آینده می توانند نیروهای توانمندی برای انجام وظایف مختلف کشور باشند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: من به آینده کشور امیدوارم و یقین دارم آینده روشنی در انتظار ماست. همانطور که در خرداد ۹۲ قدم نخست با استحکام زیاد و در اسفند ۹۴ قدم دوم برداشته شد، مطمئنم که قدم سوم نیز با انتخاب ادامه رویکرد سیاست های فعلی حاکم بر کشور در اردیبهشت ۹۶ برداشته خواهد شد.

وی توضیح داد: کشور بعد از یک دوره مشکلات عدیده ناشی از تحریم ها ومحدودیت ها، هم اکنون در آغاز رشد و شکوفایی است، هرچند با مشکلات فراوانی روبرو است اما مطمئن هستم حرکت به سمت توسعه و آبادانی است.

سلطانی فر ادامه داد: اقتصاد کشور ظرفیت این را دارد که در طول دو دهه آینده ۹ میلیون شغل جدید را به ۲۲ میلیون شغل فعلی تبدیل کند که این نیازمند تلاش بیشتر است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ملاقات خود با رییس جمهوری عنوان داشت: از همان ابتدای تصدی این مسئولیت، تاکید ایشان بر توجه ویژه به حوزه جوانان بود که من امیدوارم با حمایت و همراهی شما این مسیر هموار شود.

وی به سفرهای استانی خود در طی یک ماه گذشته اشاره کرد و گفت: از برنامه های من در این سفر دیدار با سمن های جوان بوده است و این کار ادامه خواهد داشت تا از نزدیک با مشکلات جوانان آشنا شوم.