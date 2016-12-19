برترین پژوهشگران محلات تهران طی هفته پژوهش تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول بابایی در نشست هماهنگی تقدیر از برترین پژوهشگران محلات تهران ضمن اعلام این خبر افزود: به منظور پاسداشت زحمات پژوهشگران محلات و ایجاد انگیزه مضاعف و نگهداشت روحیه جهادی در آنان که همواره و بدون هیچ چشم داشتی یار و یاور مدیریت شهری در محلات شهر تهران بوده‌اند، مراسمی مقارن با ایام هفته پژوهش برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی، با همکاری پژوهشگران محله در محلات ۳۵۴ گانه شهر تهران، طرح های پژوهشی کوچک مقیاس و کاربردی متعددی را در سطح شهر تهران به انجام رسانده است که شاخص‌ترین آنها طرح رصد کیفیت زندگی در سال ۱۳۹۴ به شمار می رود.

مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: همچنین در سال جاری از ظرفیت این پژوهشگران به منظور بروزرسانی اطلاعات اماکن اجتماعی و فرهنگی محلات استفاده شده است که در کنار طرح رصد کیفیت زندگی، نیمرخ عینی و ذهنی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی در کلانشهر تهران به دست خواهد داد.

به گفته بابایی، در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران ارشد حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار می شود، از پژوهشگران برتر محلات نیز تقدیر به عمل می‌آید و همچنین به ۳ نفر از بهترین پژوهشگران که عملکرد تاثیرگذاری در فعالیت های پژوهشی محلات و مناطق داشته اند، هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.