  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱:۴۵

مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران:

برترین پژوهشگران محلات تهران طی هفته پژوهش تجلیل می شوند

برترین پژوهشگران محلات تهران طی هفته پژوهش تجلیل می شوند

مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد: طی مراسمی به مناسبت هفته پژوهش از برترین پژوهشگران محله های تهران به عنوان برگزیدگان تلاشگر تجلیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول بابایی در نشست هماهنگی  تقدیر از برترین پژوهشگران محلات تهران ضمن اعلام این خبر افزود:  به منظور پاسداشت زحمات پژوهشگران محلات و ایجاد انگیزه مضاعف و نگهداشت روحیه جهادی در  آنان که همواره و بدون هیچ چشم داشتی یار و یاور مدیریت شهری در محلات شهر تهران بوده‌اند، مراسمی مقارن با ایام  هفته پژوهش برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی، با همکاری پژوهشگران محله در محلات ۳۵۴ گانه شهر تهران، طرح های پژوهشی کوچک مقیاس و کاربردی متعددی را در سطح شهر تهران به انجام رسانده است که شاخص‌ترین آنها طرح رصد کیفیت زندگی در سال ۱۳۹۴ به شمار می رود.

مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: همچنین در سال جاری از ظرفیت این پژوهشگران به منظور بروزرسانی اطلاعات اماکن اجتماعی و فرهنگی محلات استفاده شده است که در کنار طرح رصد کیفیت زندگی، نیمرخ عینی و ذهنی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی در کلانشهر تهران به دست خواهد داد.

به گفته بابایی، در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران ارشد حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار می شود، از پژوهشگران  برتر محلات نیز تقدیر به عمل می‌آید و همچنین به ۳ نفر از بهترین پژوهشگران که عملکرد تاثیرگذاری در فعالیت های پژوهشی محلات و مناطق داشته اند، هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

کد مطلب 3854680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها