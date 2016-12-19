دی میستورا: مذاکرات سوریه هشتم فوریه از سرگرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز دوشنبه از برنامه ریزی برای ازسرگیری مذاکرات صلح سوریه در ژنو در تاریخ هشتم فوریه آینده (۲۰ بهمن) خبر داد.

دی میستورا در سخنانی بعد از تصویب قطعنامه ۲۳۲۸ شورای امنیت درباره اعزام ناظران بین المللی به حلب بر اهمیت تلاش ها برای ازسرگیری مذاکرات بین دولت و معارضان سوریه تاکید کرده و اعلام کرد به رایزنی با طرف های سوری در این خصوص ادامه خواهد داد.

لازم به ذکر است که دمشق نهم ماه دسامبر جاری آمادگی دولت سوریه برای ازسرگیری مذاکرات با معارضان سوری بدون پیش شرط یا دخالت خارجی را اعلام کرده بود.