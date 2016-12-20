همایش استانی «چله با حافظ» در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش استانی چله با حافظ شامگاه دوشنبه با حضور علاقهمندان به شعر و ادب پارسی، اعضای انجمن علمی آموزشی معلمان ادبیات استان گلستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، پیشکسوتان عرصه فرهنگ و ادب و اصغر داد، چهرههای ماندگار ایرانزمین در گرگان برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در این همایش گفت: محفلی که به نام بزرگداشت حافظ برپاست، درواقع بزرگداشت فطرت انسانی است.
حجتالاسلام علیاصغر فضیلت با خواندن بخشی از غزل ۱۵۶ دیوان حافظ به بیان نکتههای شعر پرداخت و افزود: حافظ برای ما هم شعر است هم شور، هم عرف و هم معرفت، شعر حافظ چنان با ذهن و زندگیمان درهمآمیخته که هرکس از خاص و عام بر سر سفره اشعار حافظ بنشیند لقمهای به فراخور حال برچیند.
وی اظهار کرد: حافظ نهتنها ستاره سپهر فرهنگ است بلکه خود او بهتنهایی یک فرهنگ است؛ فرهنگ پویایی که پاسخ نیازهای فطری برای تمام زمان است.
مهران انارکیان، حافظشناس و عضو گروه ادبیات زبان فارسی در ادامه مراسم گفت: راز مقبولیت و ماندگاری شعر حافظ سخن گفتن در رابطه با دردهای همیشگی ما انسانهاست.
وی افزود: حافظ منتقد اجتماعی بیپروا و ناقد زمانه خود بود و بدون ترس نقاب از چهره بدکاران برمیدارد و آنها را نمایان میکند.
در ادامه مراسم محمدرضا برزگر به ارائه تکنوازی پرداخت.
اصغر داد هم در ادامه به سخنرانی پرداخت و در بخشی از سخنان خود گفت: اگر از شعرهای حافظ ایهام و طنز گرفته شود چیزی از شعر حافظ باقی نمیماند، اگر نحوه بیان و طنز درآمیخته در اشعار حافظ نبود، این اشعار اینگونه دلپذیر نمیشد.
شعرخوانی، نکوداشت فعالان و پیشکسوتان عرصه ادب و فرهنگ و اجرای موسیقی توسط گروه نجوای کتول از دیگر برنامههای اجراشده در این مراسم بود.
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