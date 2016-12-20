اختلاف پرداخت ها در نظام سلامت بیش از ۳ برابر نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم اظهارداشت: دریافتی ها به دو دسته تقسیم می شود، دریافتی های غیر مجاز و دریافتی های مجاز و آماری که سازمان بازرسی در خصوص وزارت بهداشت اعلام نمود تا قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت هر پرداختی را در قالب طرح کارانه چند میلیونی پرداخت می کرد که پشتوانه قانونی نداشته به استناد یک دستورالعمل در وزارت بهداشت بوده است زیرا پرداختی ها باید در، قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا دولت باشد.

وی اظهار داشت: سیستم پزشک سالاری که در این دوره پیچیدگی زیادی پیدا کرده است در سال ۹۲ با تصویب و اجرا کردن طرح تحول نظام سلامت این پرداخت ها را قانونی کرده و مصوبه آن را نیز از دولت دریافت کرد و طبق ارزش های نسبی هزینه خدماتی را که ارائه می دهند را دریافت می کنند به طوری که با سازو کار تعیین شده فرد می تواند تا ۱ میلیارد نیز دریافتی داشته باشد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری یادآور شد: وزارت بهداشت سیاست گذار ، مجری و ناظر است و در تمامی لایحه های مدیریتی کشور نفوذ دارد و با تمام قوا در پی حذف تعیین سقف برای پزشکان هستند و تلاش سازمان نظام پرستاری نیز بر این است که عدالت در پرداخت ها ایجاد شود و باتوجه به این تلاش ها وزارت بهداشت نتوانسته به نتیجه مطلوب دست یابد .

وی افزود: با روشنگری سازمان نظام پرستاری، امیدواریم اختلاف در پرداختی ها از مرز ۳ برابر بیشتر نشود .

شریفی مقدم با اشاره به طرح افزایش کارانه به صورت پلکانی و افزایش مالیات به نسبت آن خاطرنشان کرد: در خارج از کشور تمامی افراد معتقد به پرداخت مالیات هستند اما متاسفانه در ایران افراد در پی دور زدن مالیات ها هستند به عقیده ما کف دریافتی که ۱ میلیون است باید سقف از ۱۵ برابر بیشتر نباشد و راه فراری برای دور زدن ها وجود نداشته باشد.