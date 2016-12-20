فرمانداری ها باید به زیرساخت های اجتماعی توجه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرسلپور در نشست مشترک معاونان سیاسی فرمانداری های استان تهران که به میزبانی شهرستان قرچک با حضور محسن همدانی معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران در کانون ملائک برگزار شد، اظهار داشت: قانون شورای تأمین از نظر حقوقدانان یک قانون بسیار قوی، نافذ و منعطف است که در سال ۶۱ به تصویب رسید و قانون شورای امنیت به دلیل اینکه جامع بوده دستخوش تحول نشده است.

وی بیان کرد: یکی از مفاد این قانون مسائل مربوط به انتقال اخبار و اطلاعات امنیتی و انتظامی توسط فرمانداری و دبیرخانه شورای تأمین است که بسیار اهمیت دارد.

مرسلپور ادامه داد: ما وارث برخی بی قانونی ها و اقدامات فراتر از قانون صورت گرفته در گذشته هستیم اما موظفیم به عنوان کارگزاران دولت در سخت ترین شرایط وظایف خود را انجام دهیم.

وی یکی از موضوعاتی را که هنوز در کشور ساری و جاری است، عدم توجه به مقررات و قوانین توسط برخی افراد حقیقی و حقوقی دانست که کار دولت را با مشکل مواجه کرده و یادآور شد: به اخلاق اجتماعی ضربه شدیدی وارد شده اگرچه دولتمردان تلاش های زیادی برای رفع این آسیب داشته اند اما کجروی های اجتماعی به ارث رسیده از گذشته هنوز مرتفع نشده است.

فرماندار قرچک افزود: بدبینی آحاد ملت نسبت به یکدیگر یکی از مشکلات کشور است، از این رو فرمانداری ها باید به ایجاد زیرساخت رهای اجتماعی توجه کنند.

مرسلپور گفت: در دولت های گذشته به این موضوع توجه نشد اما دولت فعلی روی موضوعات مذکور متمرکز شده است.