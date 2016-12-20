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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۷

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران:

حفظ انسجام خبری در حوزه امنیتی و سیاسی ضروری است

حفظ انسجام خبری در حوزه امنیتی و سیاسی ضروری است

تهران-معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران گفت: در گذشته کارهای خوبی صورت گرفته اما انسجام خبری در حوزه امنیتی و سیاسی وجود ندارد که این موضوع باید به صورت تخصصی بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نسج همدانی در نشست مشترک معاونان سیاسی فرمانداری های استان تهران با محوریت اخبار و اطلاعات که به میزبانی شهرستان قرچک برگزار شد، به ضرورت و اهمیت اخبار به موقع در حوزه سیاسی و امنیتی اشاره کرد و همچنین خواستار عدم غفلت از اخبار و تمرکز روی مسائل مربوطه شد.

وی گفت: در گذشته کارهای خوبی صورت گرفته اما انسجام خبری وجود ندارد که این موضوع باید به صورت تخصصی بررسی شود.

همدانی افزود: برای اینکه بخواهیم تهران در حوزه اخبار و اطلاعات سیاسی و امنیتی الگوی کشوری شود باید افراد متخصص و مشغول به کار در این حوزه وقت لازم را بگذارند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران به انگیزه قوی حوزه امنیتی استان تهران اشاره کرد.

وی اظهار امیدواری کرد اینگونه نشست ها باعث رشد و تعالی حوزه های سیاسی امنیتی شهرستان ها شود.

نسج همدانی همچنین به ضرورت استفاده از نیروهای خوش فکر و جوان اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه نباید اجازه داد بستر کاری به سمت ضعف حرکت کند، خواستار برگزاری دوره های آموزشی برای افراد شد.

کد مطلب 3854697

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