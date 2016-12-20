حفظ انسجام خبری در حوزه امنیتی و سیاسی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نسج همدانی در نشست مشترک معاونان سیاسی فرمانداری های استان تهران با محوریت اخبار و اطلاعات که به میزبانی شهرستان قرچک برگزار شد، به ضرورت و اهمیت اخبار به موقع در حوزه سیاسی و امنیتی اشاره کرد و همچنین خواستار عدم غفلت از اخبار و تمرکز روی مسائل مربوطه شد.

وی گفت: در گذشته کارهای خوبی صورت گرفته اما انسجام خبری وجود ندارد که این موضوع باید به صورت تخصصی بررسی شود.

همدانی افزود: برای اینکه بخواهیم تهران در حوزه اخبار و اطلاعات سیاسی و امنیتی الگوی کشوری شود باید افراد متخصص و مشغول به کار در این حوزه وقت لازم را بگذارند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران به انگیزه قوی حوزه امنیتی استان تهران اشاره کرد.

وی اظهار امیدواری کرد اینگونه نشست ها باعث رشد و تعالی حوزه های سیاسی امنیتی شهرستان ها شود.

نسج همدانی همچنین به ضرورت استفاده از نیروهای خوش فکر و جوان اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه نباید اجازه داد بستر کاری به سمت ضعف حرکت کند، خواستار برگزاری دوره های آموزشی برای افراد شد.