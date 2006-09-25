ساكنان منطقه شبعا و عرقوب به تغيير خط آبي سازمان ملل درجنوب لبنان اعتراض كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه السفير،‌ اهالي منطقه شبعا و عرقوب، مخالفت خود را با خط آبي جديدي كه اخيرا نيروهاي واكنش سريع سازمان ملل و كميته نظارت بر آتش بس در امتداد مرزهاي لبنان ترسيم كردند، اعلام كردند.



اين اقدام نيروهاي واكنش سريع سبب مي شود تا اسرائيل بخشي ديگر از خاك لبنان را كه پيشتر نيروهاي مقاومت حزب الله ازچنگ اين رژيم آزاد كرده بودند، تصرف كند .

اهالي اين منطقه اعلام كردند كه اين منطقه از ابتدا تاكنون آزاد شده است وهيچ اقدام جديدي براي تصرف اين منطقه را قبول نمي كنند هرچند كه تحت فشار قرار گيرند و يا دراين راه قربانيهاي زيادي بدهند.

ساكنان شبعا و عرقوب با برگزاري تظاهراتي گسترده در منقطه بركه النقار مراتب اعتراض خود را به مقامهاي سازمان ملل متحد ابراز داشتند.

تظاهركنندگان با حمل پرچم هاي لبنان و پلاكاردهايي در محكوميت رژيم صهيونيستي، خواستار آزادي كشتزارهاي شبعا و تپه هاي كفر شوبا شدند.

برخي تظاهركنندگان از نقاط خط آبي جديد عبور كرده و خود را به سيم خاردارها درنقطه مرزي در امتداد كشتزارهاي شبعا رساندند.

ازسوي ديگر افراد ناشناس روز گذشته به دفتر جريان ملي آزاد به رياست ميشل عون نماينده پارلمان و رئيس اين جريان در شهر مصيطبه حمله كردند و سپس با به هم ريختن وسائل داخل دفتر، يك دستگاه كامپيوتر و تلويزيون و چاپگر را به سرقت بردند.

مهاجمان قبل از فرار از محل، اقدام به نوشتن شعارهاي طائفه اي بر روي ديوارهاي دفتر جريان ملي آزاد لبنان كردند.

مسئولان ذيربط در جريان ملي آزاد در واكنش به اين اقدام اعلام كردند به نظر مي رسد وجود جريان ملي آزاد در بيروت برخي از كوتاه فكران و بيماران رواني را ناراحت كرده است و تصور مي كنند كه بيروت متعلق به خودشان است .