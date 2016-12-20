به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، سردارعلیرضا مظاهری در جمع کارکنان انتظامی خراسان شمالی به امنیت پایدارحاکم بر استان و کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به ناامنی‌های موجود در منطقه و جهان، امروز در سایه لطف خداوند، عنایت امام زمان(ع)، خون شهدا، همراهی مردم و تلاش همه خدمتگزاران نظام شاهد امنیت مطلوبی در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی به عنوان متولی برقراری امنیت داخلی و ارتباط تنگاتنگ با مردم وظیفه خطیری نسبت به دیگر نیروهای امنیتی برعهده دارد، افزود: کارکنان ناجا باید قدردان خداوند متعال که فرصت خدمت به مردم را به آنان عطا کرده، باشند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه عملکرد کارکنان فرماندهی انتظامی استان را در حوزه‌های مختلف خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: باید تلاش شود از حداقل تجهیزات برای کسب موفقیت‌های بیشتر استفاده شود.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کاهش ۱۲ درصدی جرائم مهم و افزایش ۵۷ درصدی کشفیات مواد مخدر خبر داد و گفت: علیرغم کمبودها و نارسایی‌های موجود این عملکرد و اقدامات نتیجه تلاش وافر همه کارکنان در حوزه‌های مختلف است.

سردار مظاهری همچنین به ارزیابی امسال ناجا از انتظامی استان در حوزه‌های مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: در این ارزیابی‌ها، خراسان شمالی در حوزه کارنامه یگانی از رتبه ۱۲ سال‌های گذشته به رتبه چهارم ارتقاء یافته، در حوزه آموزش نیز جز پنج استان برتر کشور و در حوزه هفته ناجا سال جاری نیز حائز رتبه برتر شده است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجموعه نیروی انتظامی با ارائه خدمات مطلوب همواره به دنبال جلب رضایت مردم است، افزود: با توجه به ارزیابی‌های انجام شده، خوشبختانه مردم رضایت خوبی نسبت به عملکرد پلیس استان دارند.