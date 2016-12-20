اختصاص ۷۵ درصد بودجه سال ۹۵ به دانشگاه تهران

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان تخصیص های بودجه سال جاری این دانشگاه خوب بوده است اما هنوز بودجه تعمیر و تجهیز به دانشگاه ها اختصاص نیافته و قرار است تا اوایل دی ماه به صورت کامل اختصاص یابد.

وی افزود: بودجه دانشگاه تهران برای سال آینده حدود ۱۰ درصد رشد داشته و مهم این است که تخصیص ها چگونه انجام شود.

رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: قرار است بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه ها از طریق جدول ۱۴ تامین شود که اگر بودجه این جدول اختصاص یابد بخشی از مشکلات دانشگاه ها برطرف خواهد شد.