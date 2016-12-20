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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۶

رئیس دانشگاه خبر داد:

اختصاص ۷۵ درصد بودجه سال ۹۵ به دانشگاه تهران

اختصاص ۷۵ درصد بودجه سال ۹۵ به دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران گفت: در سال جاری حدود ۷۵ درصد بودجه این دانشگاه اختصاص یافته و این میزان اختصاص مطلوب بوده است.

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان تخصیص های بودجه سال جاری این دانشگاه خوب بوده است اما هنوز بودجه تعمیر و تجهیز به دانشگاه ها اختصاص نیافته و قرار است تا اوایل دی ماه به صورت کامل اختصاص یابد.

وی افزود: بودجه دانشگاه تهران برای سال آینده حدود ۱۰ درصد رشد داشته و مهم این است که تخصیص ها چگونه انجام شود.

رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: قرار است بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه ها از طریق جدول ۱۴ تامین شود که اگر بودجه این جدول اختصاص یابد بخشی از مشکلات دانشگاه ها برطرف خواهد شد.

کد مطلب 3854713

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