اختصاص ۷۵ درصد بودجه سال ۹۵ به دانشگاه تهران

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان تخصیص های بودجه سال جاری این دانشگاه خوب بوده است اما هنوز بودجه تعمیر و تجهیز به دانشگاه ها اختصاص نیافته و قرار است تا اوایل دی ماه به صورت کامل اختصاص یابد.
وی افزود: بودجه دانشگاه تهران برای سال آینده حدود ۱۰ درصد رشد داشته و مهم این است که تخصیص ها چگونه انجام شود.
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: قرار است بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه ها از طریق جدول ۱۴ تامین شود که اگر بودجه این جدول اختصاص یابد بخشی از مشکلات دانشگاه ها برطرف خواهد شد.
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