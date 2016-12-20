به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان (سال ۲۰۱۷) تابستان سال آینده در چین تاپیه برگزار می شود که یکی از تیم های شرکت کننده کاروان ایران رشته تکواندو است. تکواندو در دور قبل رقابتهای یونیورسیاد در کره جنوبی موفق به کسب ۵ طلا، یک نقره و سه برنز شده بود.

به همین منظور با هدف ادامه موفقیت های تیم تکواندوی دانشجویان کشورمان در رقابتهای پیش رو، روسا و مسئولان دو فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و تکواندو طی نشستی با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند.

در این نشست که با حضور پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون دانشجویان، بشیریان دبیر کل و رحیمی رئیس انجمن تکواندوی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی برگزار شد، حاضران به بحث و گفتگو در خصوص تشکیل و نحوه انتخاب تیم ملی تکواندوی دانشجویان برای حضور در رقابتهای بیست و نهمین دوره یوینورسیاد تابستانی دانشجویان جهان تبادل نظر کردند.

همچنین در خصوص نحوه برگزاری مسابقات انتخابی به همراه زمان و چگونگی برگزاری اردوها تا اعزام تیم و تشکیل یک تیم قدرتمند در این جلسه بحث گردید.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تیم تکواندوی دانشجویان در رقابتهای یونیورسیاد چین تایپه در دو بخش مبارزه و پومسه شرکت خواهد کرد.