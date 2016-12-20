به گزارش خبرنگار مهر، در دعوت نامه ای که از طرف فدراسیون بسکتبال ژاپن برای ایران ارسال شده، اواخر بهمن ماه به عنوان زمان موردنظر برای سفر تیم ملی ایران به ژاپن و برگزاری دیدارهای دوستانه با این کشور پیشنهاد شده است.

فدراسیون بسکتبال ایران نیز به این دعوت پاسخ مثبت داده و بر همین اساس اقدامات اولیه از جمله کسب موافقت شورای برون مرزی وزارت ورزش را برای اعزام نماینده ای از کشورمان به ژاپن انجام داده است اما اینکه چه تیمی و با چه ترکیبی راهی این سفر شود، مشخص نیست!

به گفته علی توفیق، دبیر فدراسیون بسکتبال درک باورمن، سرمربی تیم ملی تا چند روز دیگر برای تعطیلات کریسمس راهی کشورش می شود. پس از اتمام این ایام و بازگشت باورمن، در جلسه کمیته فنی فدراسیون که با حضور وی برگزار خواهد شد، در این مورد تصمیم گیری می شود.

آنچه مسلم است تیم ملی ژاپن میزبان نماینده ایران در دیدارهای دوستانه موردنظر خواهد بود. فدراسیون بسکتبال ژاپن نیز از تیم ملی ایران برای برگزاری این دیدارها دعوت کرده است.