حسین رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در این استان هشت واحد پرورش شتر مرغ دارای پروانه تأسیس هستند، اظهار کرد: این واحدها بیشتر درشهرستان‌های فاروج، بجنورد و اسفراین مستقر هستند.

وی افزود: از هرجوجه شتر مرغ یک ساله که ۱۰۰ کیلو وزن دارد، ۳۵ تا ۴۰ کیلو گوشت قرمز تولید می‌شود.

وی اظهار کرد: هشت واحد پروش شتر مرغ با ظرفیت پنج هزارو ۶۱۵ قطعه مولد و پرواری در استان فعال هستند.

رضا زاده واحدهای تولیدی را شش واحد شامل ۱۶۵ قطعه مولد و سه هزار و ۳۰۰ قطعه پرواری عنوان کرد و گفت: واحدهای درحال پرورش نیز شامل دو واحد با ظرفیت ۱۵۰ قطعه مولد و دو هزار قطعه پرواری است.

مدیر امور طیوراستان مهم‌ترین دلیل استقبال نکردن در راه اندازی این واحدها را کمبود اعتبارات مالی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی اعلام کرد و گفت: به واحدهای پرواری شترمرغ که دارای پروانه بهره برداری از نظام مهندسی کشاورزی بود ه و ظرفیت ۲۰۰ تا هزار قطعه را دارا باشند، تسهیلات ارائه می‌شود.

شترمرغ، دامی کم هزینه، مقاوم در برابر شرایط محیطی و دارای عمر اقتصادی طولانی‌تر به نسبت سایر طیور است.