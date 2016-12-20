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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۸:۲۹

یک مسئول در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی:

سالانه ۷۰ تن گوشت شترمرغ در خراسان شمالی تولید می‌شود

سالانه ۷۰ تن گوشت شترمرغ در خراسان شمالی تولید می‌شود

بجنورد - مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سالانه ۷۰ تن گوشت به ارزش ۲۱میلیارد ریال در این استان تولید می‌شود.

حسین رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در این استان هشت واحد پرورش شتر مرغ دارای پروانه تأسیس هستند، اظهار کرد: این واحدها بیشتر درشهرستان‌های فاروج، بجنورد و اسفراین مستقر هستند.

وی افزود: از هرجوجه شتر مرغ یک ساله که ۱۰۰ کیلو وزن دارد، ۳۵ تا ۴۰ کیلو گوشت قرمز تولید می‌شود.

وی  اظهار کرد: هشت واحد پروش شتر مرغ  با ظرفیت پنج هزارو ۶۱۵ قطعه مولد و پرواری در استان فعال هستند.

رضا زاده  واحدهای تولیدی را شش واحد شامل ۱۶۵ قطعه مولد و سه هزار و ۳۰۰ قطعه پرواری عنوان کرد و گفت: واحدهای درحال پرورش نیز شامل دو واحد  با ظرفیت ۱۵۰ قطعه مولد و دو هزار قطعه پرواری است.

مدیر امور طیوراستان مهم‌ترین دلیل استقبال نکردن در راه اندازی این واحدها را کمبود اعتبارات مالی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی اعلام کرد و گفت: به واحدهای پرواری شترمرغ که دارای پروانه بهره برداری از نظام مهندسی کشاورزی بود ه و ظرفیت ۲۰۰ تا هزار قطعه را دارا باشند، تسهیلات ارائه می‌شود.

شترمرغ، دامی کم هزینه، مقاوم در برابر شرایط محیطی و دارای عمر اقتصادی طولانی‌تر به نسبت سایر طیور است.

کد مطلب 3854719

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