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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۸

خبرگزاری مهر دو رتبه جشنواره قرآن و عترت خراسان جنوبی را کسب کرد

خبرگزاری مهر دو رتبه جشنواره قرآن و عترت خراسان جنوبی را کسب کرد

بیرجند- خبرنگاران مهر در جشنواره قرآن و عترت در مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی، موفق به کسب دو رتبه « اول و سوم» در بخش گزارش نویسی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، آئین اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری قرآن و عترت خراسان جنوبی، دوشنبه شب در سالن آمفی تئاتر علامه فرزان بیرجند برگزار شد.

در این جشنواره ۱۰۰ نفر از افراد برتر در رشته های ۲۸ گانه اعم از مطبوعات، انشاء نویسی، شعر، فیلم نامه، تئاتر خیابانی و ... معرفی و تجلیل شدند.

در بخش مطبوعات «رقیه رحمتی راد« از خبرگزاری مهر رتبه اول بخش گزارش نویسی را کسب کرد.

همچنین «عالیه نخعی» از خبرگزاری مهر رتبه سوم بخش گزارش نویسی را به خود اختصاص داد.

حمایت از تولید آثار با موضوع قرآن و عترت، عفاف و حجاب، افزایش رقابت و سازنده در تعالی و توسعه محتوای مذهبی مطبوعات استان و کمک به افزایش کیفی آثار منتشر شده از جمله اهداف برگزاری این جشنواره بود.

کد مطلب 3854720

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