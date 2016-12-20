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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۲

معاون گردشگری میراث فرهنگی اردبیل:

اولین هتل چهار ستاره اردبیل امسال به بهره‌برداری می‌رسد

اولین هتل چهار ستاره اردبیل امسال به بهره‌برداری می‌رسد

اردبیل – معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: در سال جاری اولین هتل چهار ستاره شهر اردبیل به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده صبح سه‌شنبه در تشریح آخرین اقدامات استانداردسازی هتل‌ها در اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر سه هتل چهار ستاره در استان داریم که همگی در شهر سرعین متمرکز شده‌اند.

وی افزود: به دلیل نیاز به احداث هتل‌های ستاره‌دار بخشی از انرژی سازمان بر روی جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه متمرکز بوده و در حال حاضر نیز احداث هتلی در اردبیل در دستور کار است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان به فعالیت ۳۰ هتل در سطح استان اشاره و تأکید کرد: هفت مورد از هتل‌ها توانسته استاندارد ضوابط را کسب کند و ۱۷ مورد نیز در مرحله استانداردسازی است.

تقی زاده با تأکید به حمایت میراث فرهنگی استان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اضافه کرد: به دلیل نیاز استان به احداث هتل‌های ستاره‌دار، طرح‌های پیشنهادی در کوتاه‌ترین زمان بررسی می‌شود.

وی افزود: عمده مراکز اقامتی موجود در استان در شهر سرعین متمرکز است و لازم است مراکز اقامتی در سایر شهرها نیز توسعه یابد تا بتوان پاسخگوی نیاز مسافران و گردشگران شد.

کد مطلب 3854722
محمد میرزایی ناطق

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