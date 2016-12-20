به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده صبح سه‌شنبه در تشریح آخرین اقدامات استانداردسازی هتل‌ها در اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر سه هتل چهار ستاره در استان داریم که همگی در شهر سرعین متمرکز شده‌اند.

وی افزود: به دلیل نیاز به احداث هتل‌های ستاره‌دار بخشی از انرژی سازمان بر روی جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه متمرکز بوده و در حال حاضر نیز احداث هتلی در اردبیل در دستور کار است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان به فعالیت ۳۰ هتل در سطح استان اشاره و تأکید کرد: هفت مورد از هتل‌ها توانسته استاندارد ضوابط را کسب کند و ۱۷ مورد نیز در مرحله استانداردسازی است.

تقی زاده با تأکید به حمایت میراث فرهنگی استان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اضافه کرد: به دلیل نیاز استان به احداث هتل‌های ستاره‌دار، طرح‌های پیشنهادی در کوتاه‌ترین زمان بررسی می‌شود.

وی افزود: عمده مراکز اقامتی موجود در استان در شهر سرعین متمرکز است و لازم است مراکز اقامتی در سایر شهرها نیز توسعه یابد تا بتوان پاسخگوی نیاز مسافران و گردشگران شد.