به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده صبح سهشنبه در تشریح آخرین اقدامات استانداردسازی هتلها در اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر سه هتل چهار ستاره در استان داریم که همگی در شهر سرعین متمرکز شدهاند.
وی افزود: به دلیل نیاز به احداث هتلهای ستارهدار بخشی از انرژی سازمان بر روی جذب سرمایهگذاران در این حوزه متمرکز بوده و در حال حاضر نیز احداث هتلی در اردبیل در دستور کار است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان به فعالیت ۳۰ هتل در سطح استان اشاره و تأکید کرد: هفت مورد از هتلها توانسته استاندارد ضوابط را کسب کند و ۱۷ مورد نیز در مرحله استانداردسازی است.
تقی زاده با تأکید به حمایت میراث فرهنگی استان از سرمایهگذاری بخش خصوصی اضافه کرد: به دلیل نیاز استان به احداث هتلهای ستارهدار، طرحهای پیشنهادی در کوتاهترین زمان بررسی میشود.
وی افزود: عمده مراکز اقامتی موجود در استان در شهر سرعین متمرکز است و لازم است مراکز اقامتی در سایر شهرها نیز توسعه یابد تا بتوان پاسخگوی نیاز مسافران و گردشگران شد.
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