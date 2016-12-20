۱۱۰هزار قوطی کنسروماهی از قزوین صادر شد

سید بهمن نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل دامپزشکی استان قزوین آماده هرگونه همکاری در چارچوب وظایف و قوانین با صادر کنندگان در راستای افزایش صادرات است.

مدیر کل دامپزشکی استان قزوین افزود: با عنایت به تاکید استاندار و مقامات ارشد استانی مبنی بر افزایش میزان صادرات از مبدا استان، این اداره کل آمادگی دارد موانع احتمالی بر سر راه صادرکنندگان را مرتفع کند که در همین راستا نیز جلساتی با تعدادی از صادر کنندگان فرآورده های خام دامی یرگزار کرده است.

وی از صادرات ۱۱۰هزار و ۴۰۰ قوطی کنسرو ماهی از یکی از کارخانه های تولید کنسرو ماهی در استان به مقصد کشور عراق خبر داد و افزود: تولید کنسرو ماهی پس از تایید سلامت ماهی ورودی به استان، تحت نظارت دامپزشکی در کارخانجات تولید کنسرو ماهی تولید می شود که در صورت دارا بودن گواهینامه های لازم این محصولات قابلیت صادرات به کشورهایی اروپایی را نیز خواهند داشت.

این دومین محموله صادراتی کنسرو ماهی در استان بوده وطی سال جاری بیش از ۴۳۰ هزار قوطی از این محصول صادر شده است.