هویت راننده حادثه برلین در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه برلینر سایتونگ، آخرین اخبار از حادثه شب گذشته در برلین که یک دستگاه کامیون با ورود ناگهانی به بازار کریسمس و تصادف عمدی باعث کشته شدن دستکم ۱۲ نفر و زخمی شدن ۴۸ نفر شد حکایت از آن دارد که پلیس آلمان در حال بررسی این حادثه است.

پلیس آلمان پس از آغاز فعالیت و تحقیقات خود در این رابطه توانست راننده این کامیون را دستگیر کرده و هویت وی را محرز کند.

به نوشته این روزنامه آلمانی، برخی شواهد حاکی از افغانستانی بودن هویت راننده کامیون بوده و در برخی دیگر از منابع به لهستانی بودن وی اشاره شده است.

برخی بررسی ها و گزارش ها حاکی از آن است که وی از پناهجویانی است که وارد خاک آلمان شده است.

این رویداد یادآور حمله تروریستی ماه ژوئیه در «نیس» فرانسه بود که طی آن، یک فرد تونسی تبار به نام «محمد بوهلل» با راندن یک کامیون ۱۹ تنی به سوی جمعیتی که در حال تماشای مراسم آتش بازی به مناسبت «روز باستیل» بودند، باعث مرگ ۸۶ نفر شد.