تلفات حادثه برلین به ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، پلیس برلین اعلام کرد که تلفات حادثه تصادف عمدی و ورود ناگهانی یک دستگاه کامیون به بازار کریسمس در شهر برلین پایتخت آلمان به ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی افزایش یافت. بنا بر اعلام منابع بیمارستانی، حال بسیاری از مجروحان وخیم گزارش شده است.

پلیس آلمان از شهروندان این کشور خواسته است که در منازل خود باقی بمانند. راننده کامیون بازداشت شده است و فردی که در کنار وی بوده است بر اثر تصادف کشته شده است. در حال حاضر تحقیقات پیرامون این حادثه در دست انجام است.

این رویداد یادآور حمله تروریستی ماه ژوئیه در «نیس» فرانسه بود که طی آن، یک فرد تونسی تبار به نام «محمد بوهلل» با راندن یک کامیون ۱۹ تنی به سوی جمعیتی که در حال تماشای مراسم آتش بازی به مناسبت «روز باستیل» بودند، باعث مرگ ۸۶ نفر شد.