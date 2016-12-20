به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز دوشنبه در شورای امنیت این سازمان در خصوص وضعیت در افغانستان سخنرانی کرد.

سفیر کشورمان در سخنان خود اظهار داشت: بر اساس گزارش دبیرکل ایجاد ثبات و امنیت همچنان چالش اصلی رویاروی دولت وحدت ملی افغانستان به شمار می رود. جمهوری اسلامی ایران همواره حامی صلح و امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان بوده و بر این اساس معتقد است که در دورانی که دولت افغانستان در خط مقدم مبارزه با طالبان و اخیرا داعش و همزمان با چالشهای بزرگ اقتصادی قرار دارد، جامعه بین المللی وظیفه دارد که دولت وحدت ملی این کشور را در هر دو جبهه یعنی مبارزه با تروریزم و نیز نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی یاری رساند.

سفیر کشورمان گفت: از نظر ایران توسعه روابط اقتصادی با افغانستان رهیافتی برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در این کشور نیز به شمار می‌رود و ایران همواره در این مسیر گام برداشته است که از جمله می توان تکمیل طرح‌های زیر بنایی مهمی چون ایجاد بندر چابهار و راه آهن خاف – هرات را بعنوان نمونه‌های این همکاریهای اقتصادی دانست و از همه بازیگران منطقه ای خواست تا در این طرحها مشارکت کنند.

خوشرو در ادامه اظهار داشت: روند افزایش ۴۳ درصدی کشت مواد مخدر بعنوان یکی از منابع مهم مالی گروههای تروریستی و نیز یک چالش اجتماعی نگران کننده است و جامعه بین المللی لازم است که تلاشهای خود را برای معکوس کردن این روند و ارائه راه حلهای جایگزین متمرکز کند تا اقتصاد تغذیه کننده جنگ را به اقتصاد پایدار تبدیل کند. همکاریهای دو کشور در مبارزه با مواد مخدر و بازگشت پناهندگان افغانی نیز قابل توجه است و ایران همچنان به میزبانی خود از هزاران پناهنده افغانی ادامه و حتی به مهاجرین غیرقانونی نیز خدمات ارائه می‌دهد. همچنین ایران از فعالیت‌های سازمان ملل متحد برای تقویت ظرفیت‌های ملی افغانستان بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط دولت افغانستان حمایت می‌نماید.

همچنین با توجه به انتشار خبر ترور سفیر روسیه در ترکیه که در جریان برگزاری همین جلسه شورای امنیت اعلام شد، خوشرو ضمن ابراز تسلیت دولت جمهوری اسلامی ایران به روسیه گفت: ایران ضمن همدردی با دولت و مردم روسیه اطمینان دارد که اینگونه حوادث تنها اراده سیاسی برای مبارزه با تروریزم و سازمانهای تروریستی را تقویت خواهد کرد.