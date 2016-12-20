الگوهای امپرسیونیستی «اوسکار کلود مونه» در ایران دیدنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «باغ مونه» نام کتابی است شامل ۳۰ الگوی رنگ‌آمیزی از مهم‌ترین و مشهورترین آثار این نقاش سرشناس سبک امپرسیونیسم که با الگوی رنگی اصل آثار، در اختیار علاقه‌مندان به کتاب‌های آرت‌ تراپی قرار گرفته است. در فصل دوم این کتاب اما علاقه‌مندان این امکان را دارند که گزیده‌ای از این آثار را با ایده‌ی هنرمند درون خود رنگ آمیزی کنند و پیشنهادهای جدیدی را به استادِ سرشناس امپرسیونیست پیشنهاد کنند.

در مقدمه‌ این کتاب آمده است: «رنگ‌آمیزی نه‌تنها یک فعالیت مهم آرامش‌بخش و خلاقیت‌ساز برای کودکان و نوجوانان، بلکه برای بزرگسالان هم فرصتی است برای رسیدن به آرامشی مؤثر که به زندگی جلوه‌ بهتری می‌بخشد.

در تفکرات کهن نیز رنگ تسکین‌دهنده است و آرامش‌بخش؛ حال وقتی فرصت رنگ‌آمیزی ده‌ها صفحه طرح‌های استاندارد، هنرمندانه و علمی برای همگان فراهم می‌شود، علاوه بر افزودن رنگ بهتر به زندگی، این فرصت هم فراهم می‌شود که هنرمند درون هر فردی کشف شود.

این طرح‌ها طوری طراحی شده‌اند که انگار عشق را، هم در داخل و هم در خارج خطوط جست‌وجو و درنهایت کشف می‌کنید...

این شیوه اکنون در جوامع توسعه‌یافته بیش از هر وسیله‌ دیگری توصیه می‌شود؛ زیرا یک رفتار باوقار هنرمندانه را تجویز می‌کند که هدف و دستاورد آن تنها یک فرصت سرگرمی نیست، بلکه وجوهی از انسان معاصر را بیدار و نمایان می‌کند که شاید در لابه‌لای لایه‌های سنگین و ضخیم زندگی پراضطراب ماشینی ما، هیچ‌گاه فرصت بروز نیافته‌اند. ضمن آن‌که با ایجاد فرصت تمرکز، شهروندانِ زندگی پرشتاب و پرتنش امروز را نرم و آرام به تمرکز و آرامش رهنمون می‌کند.»

اوسکار کلود مونه، متولد ۱۴ نوامبر ۱۸۴۰ و درگذشته در ۵ دسامبر ۱۹۲۶، بنیانگذار سبک نقاشی «امپرسیونیسم»، پزشک فرانسوی بود که از سال ۱۸۷۴ با جمعی از شاگردان و همکارانش، این مکتب هنری را به جهان معرفی کرد. عنوان امپرسیونیسم از یکی از نقاشی‌های او با نام «دریافتی از طلوع آفتاب» گرفته شده است.

تاثیر نقاشی امپرسیونیسم را تنها در حوزه ی هنر نقاشی نمی‌دانند، بلکه آن را مؤثر بر همه‌ شئون زندگی ما، ازجمله حوزه‌های فلسفه و ادبیات نیز می‌دانند. این تاثیر در نویسندگی آنتوان چخوف، فلسفه‌ برگسون، داستان‌های کوتاه ویلیام فاکنر، شعرهای سیلیوا پلات و آثار مارسل پروست، در تمامی شعرهای سهراب سپهری و برخی شعرهای احمد شاملو و داستان‌های هوشنگ گلشیری نیز مشهود است.

امپرسیونیسم درواقع شورشی بود علیه کلیشه‌های قدیمی که فرصتی عالی را برای انسان معاصر فراهم کرد؛ تا به لذت و تحصیلی جدید از هستی و پیرامون خود برسد.

انتشارات آرادمان علاوه بر این کتاب که در ۵۶ صفحه قطع رحلی با شمارگان هزار نسخه و بهای ۱۰ هزار تومان انتشار یافته، همزمان، مجموعه دیگری را هم در همین قطع و شمارگان در ۸۸ صفحه به‌بهای ۱۲ هزارتومان، با طرح‌های «بیلی واکار» همزمان با آخرین روز پاییز وساعاتی پیش از شب یلدا، به علاقه‌مندان عرضه کرده است.

برگردان هر دو کتاب را فاطمه فرقانی انجام داده است.