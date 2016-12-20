اوضاع به شدت تحت کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پلیس برلین ضمن ابراز تاسف از حادثه ورود ناگهانی یک دستگاه کامیون به بازار کریمس در این شهر، تروریستی بودن این حمله را هنوز تائید نکرده است. نیروهای پلیس تاکنون چند مظنون مرتبط با این حادثه را دستگیر کرده اند.

در عین حال «استفن زایبرت» سخنگوی «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در این باره اظهار داشت: مرکل با اطلاع از این حادثه تروریستی با وزیر کشور و شهردار برلین تلفنی گفتگو کرده است.



از سوی دیگر «آندریاس گایزل» وزیر کشور برلین نیز پس از اطلاع از این حادثه خاطرنشان کرد که از این حادثه وحشت زده و متاثر است.



«مایکل مولر» شهردار برلین با اشاره به تلاش پلیس برای یافتن سرنخ های بیشتر در خصوص علل وقوع این حادثه گفت: وضعیت برلین به شدت تحت کنترل است.

گفتنی است تلفات حادثه تصادف عمدی و ورود ناگهانی یک دستگاه کامیون به بازار کریسمس در شهر برلین پایتخت آلمان به ۱۲ کشته و ۴۸ زخمی افزایش یافت. بنا بر اعلام منابع بیمارستانی، حال بسیاری از مجروحان وخیم گزارش شده است.