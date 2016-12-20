تشدید اقدامات نظارتی برمراکز عرضه فرآورده های خام دامی درکردستان

مجتبی ورمقانی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: اداره کل دامپزشکی استان در راستای عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود در رابطه با نظارت بر بهداشت فرآورده های خام دامی در آستانه شب یلدا، بازرسی بهداشتی واقدامات نظارتی در مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و رستوران ها را تشدید و به صورت شبانه روزی انجام خواهد داد.

وی عنوان کرد: تامین غذای سالم وصیانت از حق سلامتی شهروندان خط قرمز ماست وبرای انجام این رسالت با هیچ کسی مماشات نمی کنیم ومتخلفین را به دست قانون خواهیم سپرد.

وی خطاب به روسای شبکه دامپزشکی شهرستان های استان بیان کرد: اکیپ های نظارت برمراکزعرضه موادغذایی در آستانه شب یلدا باید بصورت شبانه روزی مراکزعرضه موادخام دامی و رستوران ها نظارت داشته باشند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان ازمردم استان خواست در خرید مواد غذایی دقت لازم را بعمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به شبکه دامپزشکی شهرستان خود گزارش و یا به سامانه پیغام گیر ۱۵۱۲ اطلاع دهند تا در اسرع وقت اقدامات لازم انجام شود.