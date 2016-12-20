به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور فردا با برگزاری چند مسابقه آغاز می‌شود و تیم صبای قم که در هفته اول دور برگشت لیگ برتر با قرعه استراحت روبرو شده بود روز چهارشنبه نخستین بازی دور برگشت خود را برگزار می‌کند.

تیم نوجوانان صبای قم که در دور گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور حضور دارد روز چهارشنبه اول دی در ورزشگاه تختی قم پذیرای تیم گسترش فولاد تبریز است و برای احیای امید خود به صعود از دور گروهی باید گسترش فولاد را در قم شکست دهد.

دیدار رفت دو تیم در لیگ برتر در تبریز در شرایطی که آن مسابقه، اولین بازی صبا در لیگ قهرمانی نوجوانان محسوب می‌شد با برتری ۲ بر صفر گسترش فولاد به پایان رسید و از این رو صبا در بازی روز چهارشنبه برابر تیم سرسختی به میدان خواهد رفت.

صبا در دور رفت این مسابقات ۶ بازی برگزار کرد که در ۳ بازی برابر تیم‌های‌پور البرز کرج، سپاهان گیلان و دخانیات رشت به پیروزی رسید اما در رقابت با تیم‌های گسترش فولاد تبریز، ملوان بندر انزلی و تراکتورسایزی تبریز بازنده شد.

با توجه به وضعیت صبا در جدول و کسب ۹ امتیاز از ۶ مسابقه، صبا در ۶ بازی خود در دور برگشت کار سختی برای کسب جواز صعود دارد اما این تیم در صورت پیروزی بر گسترش فولاد تبریز در قم امیدهای خود را به صعود زنده خواهد کرد.

دیدار تیم‌های صبای قم و گسترش فولاد تبریز از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه اول دی در ورزشگاه تختی قم برگزار می‌شود و هدایت تیم صبای قم را در این مسابقات محسن یزدی بر عهده دارد و محمد رضا سیرلانی سرپرست این تیم است.

دخانیات گیلان، سپاهان گیلان، ملوان بندر انزلی،‌پور البرز کرج و دو تیم تبریزی گسترش فولاد و تراکتور سازی حریفان صبا را در این مسابقات تشکیل می‌دهند و از این گروه ۲ تیم به مرحله دوم مسابقات صعود می‌کنند و تیم قعرنشین به دسته مناطق سقوط می‌کند.